Довідка ОК-5: що це таке, чим відрізняється від ОК-7 та як її отримати

На сайті Пенсійного фонду України про довідки ОК-5 та ОК-7 пише, що це індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Читай, у чому різниця між довідками ОК-5 та ОК-7, для чого потрібна кожна з них та як отримати довідку ОК-5 в Україні — в нашому матеріалі.

Що таке довідка ОК-5

Довідка ОК-5 формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, і містить дані щодо суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків. На підставі цієї довідки застрахована особа отримує інформацію щодо набутого страхового стажу та заробітної плати, яка буде врахована при призначенні пенсії.

Що таке довідка ОК-7

Довідка ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж за період із 2011 року. Зазвичай довідку ОК-7 використовують для визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги по безробіттю тощо.

Для чого потрібна ОК-5

допомагає проаналізувати свій страховий стаж, сплату страхових внесків та заробітну плату, яка буде врахована при призначенні пенсії;

використовується для призначення та обчислення (перерахунку) розміру пенсії;

є серед переліку документів, які малозабезпечені особи подають для отримання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Для чого потрібна ОК-7

для визначення страхового стажу і нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності (ОК-5 обов’язково подається разом з листком непрацездатності);

з метою визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних, допомоги по безробіттю.

Чим відрізняється форма ОК-5 та ОК-7

Єдиною відмінністю між формами є рядок “для пенсії” на першій сторінці форми ОК-5. Його немає у формі ОК-7. Отож, різниця між цими формами полягає у тому, що профільним призначенням ОК-5 є подання інформації для нарахування пенсії.

Довідки ОК-5 і ОК-7 містять інформацію про заробітну плату, однак, у довідці ОК-7 вказано тільки заробітну плату, з якої сплачувався ЄСВ. Довідка ОК-5 більш універсальна — вона потрібна для обрахування пенсій.

Форму ОК-5 можна подавати й для розрахунку лікарняних. Фахівці Мінсоцполітики надали офіційний лист-роз’яснення, у якому зазначили, що страховий стаж, починаючи з 2016 року, можна обчислювати як за даними форми ОК-5, так і за даними форми ОК-7.

Як отримати довідки ОК-5 та ОК-7

Ось як описує єдиний веб-портал органів виконавської влади України, як можна отримати довідки ОК-5, та ОК-7.

Отримати довідки ОК-5 та ОК-7 можна декількома способами. Онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) або у мобільному застосунку “Пенсійний фонд”: Натисніть “Вхід” та авторизуйтесь у зручний для вас спосіб (за допомогою кваліфікованого електронного підпису або логіну, або системи ID.GOV.UA, або Дія. Підпис);

У розділі “Комунікації з ПФУ” оберіть пункт “Запит на отримання електронних документів”;

У полі “Тип звернення”оберіть “Довідка ОК-5” або “Довідка ОК-7” (загальні дані вже будуть заповнені системою) та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних;

Після цього натисніть “Відправити до ПФУ”.

Довідка формується і надсилається автоматично в особистий кабінет (розділ “Мої звернення”). Як отримати довідку ОК-5 онлайн через Дію: Особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, з паспортом та довідкою про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Довідка видається безоплатно у день звернення.

Сподіваємось, наші пояснення тобі зрозумілі та прості.

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