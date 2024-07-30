Справка ОК-5: что такое, чем отличается от ОК-7 и как ее получить

На сайте Пенсионного фонда Украины о справках ОК-5 и ОК-7 пишет, что это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Читай, в чем разница между справками ОК-5 и ОК-7, для чего нужна каждая из них и как получить справку ОК-5 в Украине — в нашем материале.

Что такое справка ОК-5

Справка ОК-5 формируется за любой период, начиная с 2000 года, и содержит данные о сумме заработка для исчисления пенсии, определения страхового стажа, уплаты страховых взносов. На основании этой справки застрахованное лицо получает информацию о приобретенном страховом стаже и заработной плате, которая будет учтена при назначении пенсии.

Что такое справка ОК-7

Справка ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос, и страховой стаж за период с 2011 года. Обычно справку ОК-7 используют для определения страхового стажа для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.п.

Для чего нужна ОК-5

помогает проанализировать свой страховой стаж, уплату страховых взносов и заработную плату, которая будет учтена при назначении пенсии;

используется для назначения и исчисления (перерасчета) размера пенсии;

есть среди перечня документов, которые малообеспеченные лица представляют для получения бесплатной вторичной юридической помощи.

Для чего нужна ОК-7

для определения страхового стажа и начисления пособия по временной потере нетрудоспособности (ОК-5 обязательно подается вместе с листком нетрудоспособности);

с целью определения страхового стажа для расчета сумм больничных, пособия по безработице.

Чем отличается форма ОК-5 и ОК-7

Единственным отличием между формами является строка “для пенсии” на первой странице формы ОК-5. Его нет в форме ОК-7. Таким образом, разница между этими формами состоит в том, что профильным назначением ОК-5 является предоставление информации для начисления пенсии.

Справка ОК-5 и ОК-7 содержат информацию о заработной плате, однако в справке ОК-7 указано только заработную плату, с которой уплачивался ЕСВ. Справка ОК-5 более универсальна — она необходима для исчисления пенсий.

Форму ОК-5 можно подавать и для расчета больничных. Специалисты Минсоцполитики предоставили официальное письмо-разъяснение, в котором отметили, что страховой стаж, начиная с 2016 года, можно рассчитывать как по данным формы ОК-5, так и по данным формы ОК-7.

Как получить справки ОК-5 и ОК-7

Вот как описывает единый веб-портал органов исполнительной власти Украины, как можно получить справки ОК-5 и ОК-7.

Получить справки ОК-5 и ОК-7 можно несколькими способами.

Онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) или в мобильном приложении “Пенсионный фонд”:

Нажмите “Вход” и авторизуйтесь удобным для Вас способом (с помощью квалифицированной электронной подписи, либо логина, либо системы ID.GOV.UA, либо Дия. Подпись);

В разделе “Коммуникации по ПФУ” выберите пункт “Запрос на получение электронных документов”;

В поле “Тип обращения” выберите “Справка ОК-5” или “Справка ОК-7” (общие данные уже будут заполнены системой) и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных;

После этого нажмите “Отправить в ПФУ”.

Справка формируется и посылается автоматически в личный кабинет (раздел “Мои обращения”).

Как получить справку ОК-5 онлайн через Дию: Лично обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, с паспортом и справкой о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Справка выдается бесплатно в день обращения. Надеемся, наши объяснения тебе понятны и просты. Если тебя интересует возраст выхода на пенсию — таблица, созданная Викнами, поможет тебе разобраться, когда на отдых, и сколько нужно стажа.

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