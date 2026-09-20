Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026: время разложить всё по полочкам и наконец выдохнуть

Неделя с 21 по 27 сентября готовит для нас мощную перезагрузку! Во вторник Солнце переходит в знак Весов, знаменуя осеннее равноденствие. Наш фокус естественным образом сместится на поиск гармонии, уюта и мирное решение любых споров.

Главный всплеск эмоций ждет нас в субботу, когда вспыхнет Полнолуние в Овне. Оно зарядит решительностью, но Марс подкинет желание проявить характер — не спеши!

Марс переходит в харизматичного Льва, это добавит нам капельку уверенности, страсти и драйва. Луна в течение недели пройдет путь от прохладного Водолея до чувствительных Рыб, так что просто лови эту волну и держи баланс!

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Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Овен (21 марта – 19 апреля)

Марс во Льве добавит энергии столько, что захочется решить все вопросы мира и желательно до обеда в понедельник. Но не спеши нажимать на все кнопки одновременно. Лучше сделать паузу, вдохнуть и подумать, действительно ли эта гонка наперегонки стоит нервов. В финансах также не спеши действовать на эмоциях: крупные покупки и импульсивные расходы лучше отложить. Твоя суперсила этой недели — не победить всех, а сохранить спокойствие, деньги и хорошее настроение.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Телец (20 апреля – 20 мая)

Осеннее равноденствие мягко напоминает: время сбалансировать бешеный рабочий ритм с полноценным восстановлением. Эмоциональный фон потребует спокойствия, поэтому вместо шумных вечеринок выбери уютный домашний вечер. На рабочем фронте сейчас лучше подтянуть старые хвосты, а не браться за неизвестное. В деньгах царит приятная стабильность, однако поддаваться на яркую рекламу не стоит — сохрани средства для реальных целей.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Солнце в Весах включает твое легкое красноречие на полную мощность! Общение будет бурлить, а новые знакомства дадут крутой толчок для креативных идей. На рабочем месте ты легко растопишь лед в любом споре. Однако субботнее Полнолуние предостерегает от авантюрных инвестиций и импульсивных займов друзьям. В отношениях больше слушай и меньше обещай, чтобы не оправдываться в конце недели.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Рак (21 июня – 22 июля)

Эта неделя может немного покрутить тебя между работой и домашними делами, но без драмы — ты справишься. Полнолуние подсветит карьерные вопросы: возможно, руководство вдруг вспомнит обо всех задачах сразу. Главное — не хватайся за все одновременно и не пытайся спасать офис в одиночку. Дома тоже понадобится немного внимания близким, ведь даже самые терпеливые люди иногда хотят не сообщение «я занят», а нормальный разговор. А пока Марс покидает твой знак, лучше не тратить деньги на покупки «потому что я заслужил», особенно после нервного рабочего дня.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Лев (23 июля – 22 августа)

Переход Марса в твой знак подарит мощный прилив сил и вернет привычное ощущение королевской уверенности! Используй это время для презентации собственных задумок и важных деловых встреч. В любви вспыхнет яркая искра страсти, но старайся не подавлять партнера своим авторитетом. В финансах прояви сдержанность — оставь средства на действительно важные инвестиции.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Дева (23 августа – 22 сентября)

Солнце уходит из твоего знака, оставляя возможность спокойно подвести итоги и перевести дух. В профессиональной сфере настало время разложить документы по полочкам и проверить все расчеты — субботнее Полнолуние может высветить старые мелкие долги или забытые финансовые обязательства. В отношениях прояви максимум деликатности, ведь повышенная критичность может ненароком ранить самого близкого человека.

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Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Весы (23 сентября – 22 октября)

С наступлением Осеннего равноденствия начинается твое личное звездное время! Внутреннее состояние наполнится гармонией, а твоя харизма будет притягивать нужных людей. В переговорах тебе не будет равных. Однако субботнее Полнолуние в Овне может принести неожиданный эмоциональный взрыв со стороны партнера или близкого друга — прояви дипломатическую выдержку, чтобы сгладить все острые углы без потерь.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Напряженный ритм на работе потребует от тебя максимальной гибкости и умения вовремя выпускать пар. Нагрузка возрастет, поэтому позаботься о своем сне. Финансовая ситуация требует холодного расчета: воздержись от покупки дорогих вещей и никому не одалживай деньги. Искренний, спокойный разговор с любимым человеком вечером станет тем самым спасательным кругом, который быстро снимет усталость.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Тебя ждет вдохновенная и яркая неделя, наполненная интересными встречами, дружескими посиделками и новыми идеями. На рабочем фронте появится возможность войти в перспективный коллективный проект. Однако эмоциональное Полнолуние в субботу может подтолкнуть к горячим выяснениям в романтической сфере. Придерживайся разумной экономии на развлечениях, чтобы избежать преждевременных дыр в собственном бюджете.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Козерог (22 декабря – 19 января)

Основной вектор недели придется на карьерные достижения и укрепление собственного авторитета. Рабочий процесс будет кипеть, а твое старание обязательно отметит руководство. В то же время эмоциональный фон будет изнурительным из-за Полнолуния, которое остро поднимет вопрос баланса между работой и семейным уютом. В деньгах все под контролем, если не будешь тратиться на вещи «для статуса».

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Водолей (20 января – 18 февраля)

Неделя откроет прекрасные горизонты для обучения, расширения кругозора и решения юридических вопросов. Твоя коммуникабельность поможет распутать старые узлы на работе и завести полезные связи. В любви будет царить легкость и взаимопонимание. Однако в финансах стоит действовать осторожно — не спеши подписывать сомнительные бумаги и трижды проверяй любые денежные переводы.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2026 года: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Твоя интуиция работает на максимум и подскажет правильный выход из запутанной ситуации. В профессиональных и денежных делах нужна максимальная собранность: Полнолуние затронет вопросы общих ресурсов, кредитов или налогов. В отношениях стремись к предельной искренности — это единственный способ уберечь пару от необоснованной ревности и подарить друг другу настоящее чувство безопасности.

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Источник: Сafeastrology.com.

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