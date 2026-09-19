Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 сезон 5 выпуск и как прошла битва черных

В субботу, 19 сентября, на телеканале СТБ вышел пятый выпуск МастерШеф. Профессионалы 5. На этот раз профессиональным поварам пришлось работать с современными кулинарными трендами, испытать себя в командном конкурсе и пройти сложную битву черных фартуков.

Читай, как прошел 5 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5 и кто покинул проект, в материале.

Как прошел 5 выпуск МастерШеф. Профессионалы 5

Новая неделя на кухне МастерШеф. Профессионалы началась с индивидуального испытания. Участникам предложили показать, насколько хорошо они ориентируются в современных тенденциях мировой гастрономии.

В этот раз поварам пришлось работать с трендами, которые отмечает гид Michelin. Главное условие конкурса заключалось в том, что одно блюдо должно было сочетать сразу два кулинарных тренда.

Профессионалы могли сделать ставку на разные подходы — от блюд с дымком и современной интерпретации традиций до использования времени как отдельного ингредиента. Поэтому каждому пришлось не только приготовить вкусное блюдо, но и продемонстрировать собственное видение современной кухни.

После индивидуального конкурса участников ждало командное испытание. Здесь уже важными стали не только кулинарные навыки, но и умение работать вместе и правильно распределять задачи.

Каждая команда должна была определить собственные критерии для блюд, которые в итоге должны были оценить судьи. Среди возможных условий были блюдо без белка, не десерт и приготовление в азиатском стиле.

Таким образом, профессионалы фактически сами создавали дополнительные ограничения для своих конкурентов. Но такая стратегия могла сыграть против них самих, ведь выполнять установленные условия в результате пришлось всем.

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Битва черных в 5 выпуске МастерШеф. Профессионалы 5

Последним испытанием выпуска стала битва черных. На этот раз задание оказалось особенно сложным: участники должны были создать одно блюдо, в котором сочетались бы все пять основных вкусов, которые различает человек.

Самые слабые участники недели получили по пять стартовых продуктов и 75 минут на приготовление.

Однако этого набора могло быть недостаточно для реализации задумки. Профессионалы имели возможность получить дополнительные ингредиенты, но каждый такой продукт стоил им драгоценного времени.

За каждый дополнительный ингредиент со времени приготовления снимали по пять минут. Поэтому поварам приходилось буквально считать каждую минуту и решать, без каких продуктов они могут обойтись.

Финальная дегустация показала, кому удалось лучше всего справиться с необычными условиями, а для кого этот конкурс стал последним на проекте.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 5 выпуске

По итогам битвы черных в 5 выпуске МастерШеф. Профессионалы 5 проект покинул один из участников сезона. Киевлянка Нэнси Топко не смогла убедить судей своим финальным блюдом и выбыла из кулинарного шоу.

Она стала победительницей 15-го сезона МастерШеф, а после победы продолжила профессиональное развитие и окончила всемирно известную кулинарную школу Le Cordon Bleu.

– Быть профессионалом – значит делать красиво даже то, что никто не заметит. Держать уровень, когда нет настроения, вдохновения или аплодисментов – отметила кухарка.

Таким образом, после пятого выпуска количество профессиональных поваров, которые продолжают борьбу за победу, сократилось еще на одного участника.

МастерШеф. Профессионалы 5 выходит на телеканале СТБ каждую субботу в 19:00.

Напомним, в 4 выпуске МастерШеф. Профессионалы 5 проект покинула Ольга Калиновская.

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