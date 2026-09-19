Ногти могут указывать на скрытую болезнь: на что обратить внимание

Первые изменения, которые происходят в организме во время развития заболевания, могут проявиться наружу задолго до вопиющих симптомов, с которыми больной уже обращается в больницу. Так называемые предупредительные знаки о проблемах со здоровьем можно увидеть даже на ногтях.

Что во внешнем виде ногтей может указывать на развитие болезни в организме, рассказывает издание Science Alert.

Ногти заранее могут указывать на развитие болезни

У основания ногтей есть лунулы — участки в форме полумесяца, обычно имеющие белый оттенок. Но иногда эти участки становятся красноватого цвета, что может свидетельствовать об определенных проблемах в организме человека.

Отмечается, что американские исследователи увидели связь между красными лунулами и рядом заболеваний, среди которых может быть сердечная недостаточность, цирроз печени и ревматоидный артрит.

Пока нет данных о причинах связи между покраснением лунул и развитием болезни, однако просто так эти участки ногтей краснеют редко, в основном это происходит на фоне негативных изменений в организме.

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Также исследователи считают, что красные лунулы могут быть связаны с заболеваниями соединительной ткани, но не у всех людей с этими заболеваниями имеются красные лунулы, и не у всех владельцев красных лунул находят соответствующую проблему.

Говорить о системном заболевании есть смысл, когда покраснение наблюдается сразу на нескольких ногтях, а не на одном. Если цвет сменила только одна лунула, тогда причиной может быть какая-нибудь подногтевая проблема — местное кровоизлияние, опухоль под ногтем или инфекция.

Кроме красного, лунула также бывает синей, что может опосредованно свидетельствовать о сахарном диабете. Коричневая лунула может указывать на заболевание почек. Главное в таком случае — не игнорировать изменение естественного цвета, а найти возможную причину нового оттенка.

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