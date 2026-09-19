Стиль життя Шоу-біз

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 сезон 5 випуск та як пройшла битва чорних

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Вересня 2026, 00:00 3 хв.
Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 сезон 5 випуск: ім’я учасника
Фото СТБ

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