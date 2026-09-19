Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 сезон 5 випуск та як пройшла битва чорних

У суботу, 19 вересня, на телеканалі СТБ вийшов п’ятий випуск МастерШеф. Професіонали 5. Цього разу професійним кухарям довелося працювати із сучасними кулінарними трендами, випробувати себе у командному конкурсі та пройти складну битву чорних фартухів.

Читай, як пройшов 5 випуск МастерШеф. Професіонали 5 та хто залишив проєкт, у матеріалі.

Як пройшов 5 випуск МастерШеф. Професіонали 5

Новий тиждень на кухні МастерШеф. Професіонали розпочався з індивідуального випробування. Учасникам запропонували показати, наскільки добре вони орієнтуються у сучасних тенденціях світової гастрономії.

Цього разу кухарям довелося працювати з трендами, які відзначає гід Michelin. Головна умова конкурсу полягала в тому, що одна страва мала поєднувати одразу два кулінарні тренди.

Професіонали могли зробити ставку на різні підходи — від страв із димком та сучасної інтерпретації традицій до використання часу як окремого інгредієнта. Тож кожному довелося не лише приготувати смачну страву, а й продемонструвати власне бачення сучасної кухні.

Після індивідуального конкурсу учасників чекало командне випробування. Тут уже важливими стали не тільки кулінарні навички, а й уміння працювати разом та правильно розподіляти завдання.

Кожна команда мала визначити власні критерії для страв, які врешті повинні були оцінити судді. Серед можливих умов були страва без білка, не десерт та приготування в азійському стилі.

Таким чином професіонали фактично самі створювали додаткові обмеження для своїх конкурентів. Але така стратегія могла зіграти проти них самих, адже виконувати встановлені умови в результаті довелося всім.

Читати на тему МастерШеф. Професіонали 5: хто боротиметься за перемогу і що відомо про учасників

Битва чорних у 5 випуску МастерШеф. Професіонали 5

Останнім випробуванням випуску стала битва чорних. Цього разу завдання виявилося особливо складним: учасники мали створити одну страву, у якій поєдналися б усі п’ять основних смаків, які розрізняє людина.

Найслабші учасники тижня отримали по п’ять стартових продуктів та 75 хвилин на приготування.

Однак цього набору могло бути недостатньо для реалізації задуму. Професіонали мали можливість отримати додаткові інгредієнти, але кожен такий продукт коштував їм дорогоцінного часу.

За кожен додатковий інгредієнт із часу приготування знімали по п’ять хвилин. Тому кухарям доводилося буквально рахувати кожну хвилину та вирішувати, без яких продуктів вони можуть обійтися.

Фінальна дегустація показала, кому вдалося найкраще впоратися з незвичайними умовами, а для кого цей конкурс став останнім на проєкті.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 5 випуску

За підсумками битви чорних у 5 випуску МастерШеф. Професіонали 5 проєкт залишив один із учасників сезону. Киянка Ненсі Топко не змогла переконати суддів своєю фінальною стравою та вибула із кулінарного шоу.

Вона стала переможницею 15-го сезону МастерШеф, а після перемоги продовжила професійний розвиток і закінчила всесвітньо відому кулінарну школу Le Cordon Bleu.

– Бути професіоналом – значить робити красиво навіть те, що ніхто не помітить. Тримати рівень, коли немає настрою, натхнення чи оплесків, – зазначила кухарка.

Таким чином, після п’ятого випуску кількість професійних кухарів, які продовжують боротьбу за перемогу, скоротилася ще на одного учасника.

МастерШеф. Професіонали 5 виходить на телеканалі СТБ щосуботи о 19:00.

Нагадаємо, у 4 випуску МастерШеф. Професіонали 5, проєкт залишила Ольга Калиновська.

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