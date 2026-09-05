МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 3 випуск і хто першим покинув проєкт

У суботу, 5 вересня, на телеканалі СТБ вийшов третій випуск МастерШеф. Професіонали 5. 20 учасників, які перед цим пройшли відбіркові випробування, змагалися на першому виїзному конкурсі та взяли участь у першій битві чорних.

Читай, як пройшов 3 випуск МастерШеф. Професіонали 5 і хто першим залишив проєкт, у матеріалі.

Як пройшов 3 випуск МастерШеф. Професіонали 5

Новий тиждень МастерШеф. Професіонали розпочався для кухарів із виїзного конкурсу просто неба у центрі Києва. Вони вперше працювали в командах та вчилися вибудовувати стратегію щодо своїх страв та їхніх продажів.

Кухарі отримали у своє розпорядження справжню дров’яну піч та аргентинський гриль, щоб мати можливість продемонструвати усю свою майстерність киянам та гостям столиці.

Переможцями виїзного конкурсу стала команда, яка заробила найбільше. Окрім змагання учасники кулінарного телешоу також виконали важливу соціальну місію. Зароблені від продажів страв кошти спрямують на продуктові набори для літніх мешканців Херсонської області.

Як пройшов 3 випуск МастерШеф. Професіонали 5 / 2 Фотографії

Далі на кухарів чекав кулінарний маніфест, оскільки кожен з них мав приготувати індивідуальну страву, яка презентує як самого кулінара, так і його філософію як професіонала своєї справи.

На завершення на учасників МастерШеф ще очікувала перша битва чорних, у якій змагалися кухарі із найгіршими результатами у попередніх конкурсах. За умовами вирішального випробування їм довелося працювати з обраним продуктом у різних агрегатних станах: твердому, рідкому та газифікованому.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 3 випуску

Першим залишив проєкт МастерШеф. Професіонали 5 23-річний су-шеф Вадим Радішевський.

МастерШеф. Професіонали 5 виходить в етері телеканалу СТБ щосуботи, о 19:00.

Раніше ми повідомляли, хто з кухарів-професіоналів пройшов відбір та потрапив на телепроєкт МастерШеф. Професіонали 5, прем’єра якого відбулася 22 серпня.

Фото: СТБ

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