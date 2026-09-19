Через ШІ люди ризикують втратити сенс існування: що показало опитування у США

У США провели опитування серед 1500 дорослих людей щодо людського призначення в умовах активного розвитку штучного інтелекту (ШІ). Майже дві третини опитаних схильні думати, що заміна людей під час виконання ​​більшості завдань зрештою знищить наше відчуття мети та сенсу життя.

Про це пише видання Psychology Today.

Через ШІ люди ризикують втратити сенс існування

Результати проведеного у США опитування на тему людського призначення у сучасних реаліях вказують на те, що йдеться вже навіть не про потенційне розширення можливостей ШІ, а про необхідність збереження можливостей та свободи дій у людей.

Як зазначає автор матеріалу Джон Носта, що це вже розмова не лише про втрату робочих місць чи економічних змін, які відбуваються через розвиток ШІ. Це може бути відображенням чогось більш приватного у наших стосунках із власним розумом.

Нові технології мають полегшити нашу розумову роботу, однак ця робота може визначати, ким ми є і насправді бути не тягарем, а задоволенням для нас, зазначає автор статті.

Джон Носта також зауважує, що вже протягом кількох років він пише про два різні способи взаємодії із ШІ: ітеративний інтелект та когнітивну капітуляцію.

За його словами, ітеративний інтелект описує взаємодію людини та машини, в якій ШІ стимулює та розширює людське мислення. Натомість когнітивна капітуляція починається, коли допомога ШІ замінює сам процес мислення.

Нове американське опитування пропонує цікавий погляд на обидва способи взаємодії із сучасною технологією.

Що таке ітеративний інтелект

У випадку ітеративного інтелекту людина ставить запитання — ШІ відповідає. Відповідь ШІ змінює мислення людини, яка відповідно ставить вже інакше запитання, пояснює автор статті. Відповідь можна оскаржити, а можна переглянути початкове припущення. Це взаємодія і вона може бути неочікуваною.

У проведеному опитуванні деякі американці зазначали, що ШІ покращив їхнє критичне мислення та підвищив здатність вирішувати проблеми, або ж покращив їхню креативність. 52% повідомили про більшу мотивацію до опанування нових навичок та концепцій після взаємодії із штучним інтелектом.

Але у цьому опитуванні також помітна менш оптимістична тенденція у взаємодії людей із новою технологією.

Що таке когнітивна капітуляція

Коли люди дедалі більше дозволяють ШІ замінювати власне мислення, тоді можна говорити про когнітивну капітуляцію, пише Носта.

51% користувачів чат-ботів із ШІ повідомили, що відчували лінь під час взаємодії або використання штучного інтелекту видавалося їм занадто легким.

39% розповіли про залежність від відповідей чат-ботів, замість того, щоб самостійно обмірковувати речі.

Ці цифри не доводять когнітивну капітуляцію, але можуть бути симптомами цього стану. Цікавішим є питання, чому люди взагалі можуть відмовлятися від свого мислення — процесу, який визначає, ким вони є?

Автор зазначає, що понад половина опитаних вважають ШІ розумнішим за них самих. 73% впевнені, що ШІ здебільшого пропонує кращі ідеї, ніж вони самі.

Можливо, когнітивна капітуляція починається не з ліні, а з віри в те, що ШІ розумніший і це переконання підкріплюється досвідом взаємодії із ним.

Ось тут межа між ітеративним інтелектом та когнітивною капітуляцією стає складною та цікавою. Чим краще ШІ думатиме разом з нами, тим легше дозволити йому думати за нас, зазначає Носта.

Раніше ми розповідали про те, чому нейрофізіологи занепокоєні надмірним використанням ШІ.

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