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Через ШІ люди ризикують втратити сенс існування: що показало опитування у США

Марина Слизовська, редакторка сайту 19 Вересня 2026, 19:00 3 хв.
Штучний інтелект
Фото Pexels

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