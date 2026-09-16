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OpenAI, Google та Anthropic разом працюють над безпекою ШІ: що відомо

Марина Слизовська, редакторка сайту 16 Вересня 2026, 12:00 3 хв.
OpenAI, Google, Anthropic
Фото Unsplash

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