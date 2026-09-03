Як зробити фото за допомогою штучного інтелекту: ТОП-3 нейромережі

Нині існує чимало нейромереж для генерації фото за текстовим запитом. Створені ними роботи нічим не поступається якістю зробленим за допомогою професійної техніки. Більшість нейросіток цілком доступні, а деякі — й безкоштовні. Як зробити фото штучним інтелектом — ТОП-3 нейромережі у матеріалі.

Який штучний інтелект може згенерувати фото

Розглянемо найпопулярніші на даний момент нейромережі для генерації фото та картинок DALL·E 3, Midjourney та Leonardo AI.

Згенерувати фото DALL·E 3

DALL·E 3 здатна створювати зображення у різних стилях. Вона доступна безкоштовно, не потребує потужного комп’ютера і спрощує процес генерації: користувачеві не потрібно придумувати складні промпти — мережа сама допрацьовує запит і генерує картинку.

Щоб створювати зображення в нейромережах на кшталт Midjourney та Stable Diffusion, потрібно вивчити їх синтаксис та вказувати запити за спеціальними правилами англійською мовою. DALL·E 3 розуміє природне мовлення. З нею можна спілкуватися так само, як з людиною, і вносити виправлення.

Як користуватись DALL·E 3 у Bing Image Creator

Увійти до облікового запису Microsoft або зареєструватися. Ввести запит у полі та натиснути Створити. Можна використовувати кнопку Здивуй мене для автоматичної генерації підказки.

У день доступно 25 прискорень, після закінчення зображення генеруються повільніше. Докупити прискорення не можна. Генеруються 3–4 зображення розміром 1024×1024 пікселів. Змінити співвідношення сторін не можна. Щоб зберегти, натисни на зображення та вибери Завантажити.

Фото штучним інтелектом за допомогою Midjourney

Midjourney — це штучний інтелект, що також генерує зображення на основі текстових запитів. Творцем платформи є вчений Девід Хольц, який раніше працював у дослідному центрі NASA та інституті Макса Планка.

Сьогодні Midjourney входить до трійки найпопулярніших нейромереж, незважаючи на те, що все ще перебуває на стадії бета-тестування. Нещодавно вона була оновлена ​​до п’ятої версії, завдяки чому почала краще справлятися зі створенням зображень.

Розробники значно покращили деталізацію, підвищили швидкість роботи, удосконалили обробку обличчя, точніше налаштували сприйняття запитів та збільшили роздільну здатність зображень удвічі — з 512×512 до 1024×1024 пікселів.

Як користуватись Midjourney

Створити зображення за текстовим описом: ввести текстовий запит і нейромережа згенерує чотири варіанти зображення. Використовуйте англійську мову. Процес відбувається в реальному часі та займає лише кілька хвилин.

Як штучний інтелект робить фото в Leonardo AI

Leonardo — ідеальна для тих, хто хоче створювати зображення за допомогою штучного інтелекту без складнощів, властивих роботі з Midjourney. Ця нейромережа на базі Stable Diffusion, яка дає якісний результат, щоправда, при належному освоєнні налаштувань.

Сервіс доступний безкоштовно — щодня ви отримуєте 150 монет, яких вистачає на створення від 15 до 150 зображень залежно від вибраних налаштувань та моделі. Якщо вам потрібні безлімітні можливості без створення другого облікового запису, можна оформити платну передплату.

Як користуватись Leonardo AI

Для доступу до Leonardo AI необхідно зареєструватись на офіційному сайті. Натисніть Get Started, після чого сервіс запропонує створити обліковий запис через Google, Apple, Microsoft або за допомогою електронної пошти — вибирай зручний варіант.

Формулюй запити для нейромережі чітко та зрозуміло, уникаючи абстракцій, складних конструкцій та негативних частинок (не, крім, без). Підказки слід писати англійською. Введи запит у відповідне поле та натисни Generate.

У безкоштовній версії Leonardo AI створює зображення з низькою роздільною здатністю, але їх можна збільшити за допомогою інструменту Universal Upscaler, який дозволяє обробляти будь-які інші зображення з комп’ютера.

Раніше ми розповідали про те, як створити презентацію з допомогою штучного інтелекту без ChatGPT.

Фото в тексті згенеровані нейромережами DALL·E 3, Midjourney та Leonardo AI.

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