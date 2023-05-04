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Допоможе у роботі: як створити презентацію з допомогою штучного інтелекту без ChatGPT

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Травня 2023, 07:00
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Фото: Pexels

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