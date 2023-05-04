Допоможе у роботі: як створити презентацію з допомогою штучного інтелекту без ChatGPT

З широким використанням штучного інтелекту на території України, все частіше користувачі стали ставити цілком логічні запитання: а чи здатен ШІ замінити людину?

Ми вважаємо, що не здатен, однак допомогти та спростити рутинну й одноманітну роботу він точно може.

Forbes розповіли, як створити презентацію на роботу за допомогою ШІ без використання ChatGPT.

Як створити презентацію з допомогою штучного інтелекту

Для початку варто зазначити, що допомогти у створенні не унікальної роботи легкого рівня, яка повинна репрезентувати ті чи інші дані, можна і з допомогою нашумілого ChatGPT.

Однак він — не здатен подужати всі запити користувачів. Адже ChatGPT може знайти відповідь на просте запитання, а для того, щоб реально допомагати людині, він вимагає додаткового програмування.

Натомість є безплатні та платні сервіси, які можуть допомогти тобі зробити презентацію. Детальну інструкцію розповідаємо далі.

Як написати текст з допомогою Auto-GPT

Auto-GPT — це так званий старший брат ChatGPT. Він здатен виконувати набагато більші та складніші завдання, обробляти глибші запити з використанням актуальної літератури.

Сам Auto-GPT є безплатним, однак доступ до нього мають користувачі, які мають платний акаунт ChatGPT за $20 на місяць.

Щоб написати текст з допомогою Auto-GPT, треба:

зареєструватися у сервісі; прописати завдання у полі, наприклад: написати текст для презентації на тему переваги нових технологічних можливостей; Auto-GPT самостійно створює план дій для виконання завдання; схвали кожен пункт або почекай десять хвилин, щоб команда запустилася автоматично; завантаж текст презентації, який збирається сервісом окремо.

Найкращі результати сервіс видає англійською мовою, використовуючи надійні офіційні джерела. На жаль, українською Auto-GPT володіє та оперує гірше.

Як відредагувати текст з допомогою GrammarlyGO

З цим сервісом знайомі багато українців. Він є безкоштовним для власників акаунтів з України та для платних підписників.

GrammarlyGO вміє переписувати готові тексти, створювати нові, генерувати ідеї. Він інтегрується з месенджерами і поштовими сервісами і допомагає відповідати на повідомлення.

Щоб покращити та відредагувати свій текст презентації, потрібно:

скопіювати текст презентації та вставити його в інтерфейс GrammarlyGO; дай команду автоматично покращити текст; після покращення, дай команду відредагувати текст;

Сервіс працює лише з англійською мовою, що не може не розчарувати. Водночас він підтримує американський, британський та індійський варіант.

Зробити презентацію зі SlidesAI.io

Цей сервіс є безкоштовним, а працює як розширення для браузера Chrome. Щоб використовувати сервіс ШІ для виконання презентацій, треба зробити наступне:

встанови SlidesAI.io; відкрий Google Slides; у вкладці Розширення на верхній панелі обери SlidesAI.io; скопіюй текст для презентації та встав його в інтерфейс сервісу; задай бажану кількість слайдів, тематику презентації, налаштуй кольори, шрифт та ілюстрації.

За кілька хвилин сервіс видасть тобі готову презентацію, в якій він сам логічно розмістив текст блоками.

Але, як ми вже зазначали, легкі та звичні завдання може виконати й безплатний ChatGPT: як використовувати його та чого не варто запитувати у чату, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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