Поможет в работе: как создать презентацию с помощью искусственного интеллекта без ChatGPT

С широким использованием искусственного интеллекта на территории Украины, все чаще пользователи стали задавать вполне логичные вопросы: способен ли ИИ заменить человека?

Мы считаем, что не способен, однако помочь и упростить рутинную и однообразную работу искусственный интеллект точно может.

Forbes рассказали, как создать презентацию на работу с помощью ИИ без использования ChatGPT.

Как создать презентацию с помощью искусственного интеллекта

Для начала стоит отметить, что помочь в создании не уникальной работы легкого уровня, которая должна представлять те или иные данные, можно и с помощью нашумевшего ChatGPT.

Однако он не способен осилить все запросы пользователей. Ведь ChatGPT может найти ответ на простой вопрос, а для того, чтобы реально помогать человеку, он требует дополнительного программирования.

Есть бесплатные и платные сервисы, которые могут помочь тебе сделать презентацию. Подробную инструкцию рассказываем дальше.

Как написать текст с помощью Auto-GPT

Auto-GPT — это так называемый старший брат ChatGPT. Он способен выполнять гораздо более сложные задачи, обрабатывать более глубокие запросы с использованием актуальной литературы.

Сам Auto-GPT бесплатный, однако доступ к нему имеют пользователи, имеющие платный аккаунт ChatGPT за $20 в месяц.

Чтобы написать текст с помощью Auto-GPT, нужно:

зарегистрироваться в сервисе; прописать задачу в поле, например: написать текст для презентации на тему преимущества новых технологических возможностей; Auto-GPT самостоятельно создает план действий для выполнения задания; одобри каждый пункт или подожди десять минут, чтобы команда запустилась автоматически; загрузи текст презентации, который собирается сервисом отдельно.

Лучшие результаты сервис выдает на английском языке, используя надежные официальные источники. К сожалению, украинским Auto-GPT владеет и оперирует хуже.

Как отредактировать текст с помощью GrammarlyGO

С этим сервисом знакомы многие украинцы. Он бесплатный для владельцев аккаунтов из Украины и для платных подписчиков.

GrammarlyGO может переписывать готовые тексты, создавать новые, генерировать идеи. Он интегрируется с мессенджерами и почтовыми сервисами и помогает отвечать на сообщения.

Чтобы улучшить и отредактировать текст презентации, необходимо:

скопировать текст презентации и вставить в интерфейс GrammarlyGO; дай команду автоматически улучшить текст; после улучшения дай команду отредактировать текст;

Сервис работает только на английском, что не может не разочаровать. В то же время, он поддерживает американский, британский и индийский вариант.

Сделать презентацию с SlidesAI.io

Этот сервис бесплатный, а работает как расширение для браузера Chrome. Чтобы использовать сервис ИИ для выполнения презентаций, нужно сделать следующее:

скачай SlidesAI.io; открой Google Slides; во вкладке Расширение на верхней панели выбери SlidesAI.io; скопируй текст для презентации и вставь его в интерфейс сервиса; задай желаемое количество слайдов, тематику презентации, настрой цвета, шрифт и иллюстрации.

Через несколько минут сервис выдаст тебе готовую презентацию, в которой он сам логически разместил текст блоками.

Но, как уже отмечалось, легкие и привычные задачи может выполнить и бесплатный ChatGPT: как использовать его и чего не стоит спрашивать у чата, мы писали в нашем другом материале.

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