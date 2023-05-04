Поможет в работе: как создать презентацию с помощью искусственного интеллекта без ChatGPT

С широким использованием искусственного интеллекта на территории Украины, все чаще пользователи стали задавать вполне логичные вопросы: способен ли ИИ заменить человека?
Мы считаем, что не способен, однако помочь и упростить рутинную и однообразную работу искусственный интеллект точно может.
Forbes рассказали, как создать презентацию на работу с помощью ИИ без использования ChatGPT.
Для начала стоит отметить, что помочь в создании не уникальной работы легкого уровня, которая должна представлять те или иные данные, можно и с помощью нашумевшего ChatGPT.
Однако он не способен осилить все запросы пользователей. Ведь ChatGPT может найти ответ на простой вопрос, а для того, чтобы реально помогать человеку, он требует дополнительного программирования.
Есть бесплатные и платные сервисы, которые могут помочь тебе сделать презентацию. Подробную инструкцию рассказываем дальше.
Pexels
Auto-GPT — это так называемый старший брат ChatGPT. Он способен выполнять гораздо более сложные задачи, обрабатывать более глубокие запросы с использованием актуальной литературы.
Сам Auto-GPT бесплатный, однако доступ к нему имеют пользователи, имеющие платный аккаунт ChatGPT за $20 в месяц.
Сам Auto-GPT бесплатный, однако доступ к нему имеют пользователи, имеющие платный аккаунт ChatGPT за $20 в месяц.
Чтобы написать текст с помощью Auto-GPT, нужно:
Лучшие результаты сервис выдает на английском языке, используя надежные официальные источники. К сожалению, украинским Auto-GPT владеет и оперирует хуже.
С этим сервисом знакомы многие украинцы. Он бесплатный для владельцев аккаунтов из Украины и для платных подписчиков.
GrammarlyGO может переписывать готовые тексты, создавать новые, генерировать идеи. Он интегрируется с мессенджерами и почтовыми сервисами и помогает отвечать на сообщения.
GrammarlyGO может переписывать готовые тексты, создавать новые, генерировать идеи. Он интегрируется с мессенджерами и почтовыми сервисами и помогает отвечать на сообщения.
Чтобы улучшить и отредактировать текст презентации, необходимо:
Сервис работает только на английском, что не может не разочаровать. В то же время, он поддерживает американский, британский и индийский вариант.
Этот сервис бесплатный, а работает как расширение для браузера Chrome. Чтобы использовать сервис ИИ для выполнения презентаций, нужно сделать следующее:
Через несколько минут сервис выдаст тебе готовую презентацию, в которой он сам логически разместил текст блоками.
Но, как уже отмечалось, легкие и привычные задачи может выполнить и бесплатный ChatGPT: как использовать его и чего не стоит спрашивать у чата, мы писали в нашем другом материале.
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