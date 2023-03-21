Шість правил для досконалості у тексті: як використовувати ChatGPT для перекладу

Штучний інтелект не здатен замінити людський розум, — у цьому переконані й розробники, і науковці. Але ШІ точно стане гарним помічником для кожного, хто в цьому матиме потребу.

Наприклад, за допомогою чату GPT, який нещодавно став доступним в Україні, можна вдосконалювати свої тексти та перекладати їх. Щоб якнайкраще використовувати ChatGPT як інструмент перекладу, варто знати кілька способів, що допоможуть вдосконалити текст.

Як використовувати ChatGPT для перекладу: інструкція покроково

Експерти кажуть, що як і в будь-якій комп’ютерній розробці, при поставці завдання варто чітко та лаконічно вказати, що саме вимагається від програми. Тож є шість обов’язкових порад, які однозначно полегшать роботу з ChatGPT.

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Вказуй контекст. Наприклад: під час надання тексту для перекладу, зазнач, яка особа це може сказати, або опиши ситуацію, в якій цей текст може використовуватися.

Проси та читай пояснення. Наприклад: до тексту, який необхідно перекласти, додай: “і поясни мені це”. Тоді ChatGPT надасть довідкову інформацію, яка значно розширить переклад.

Вкажи тип тексту та інтонацію. Адже уточнення, що перекладається саме пісня, дасть набагато кращий переклад, ніж якби ШІ сприйняв це за звичайний текст.

Вкажи цільову аудиторію. Тоді переклад буде сформований доступно для то чи іншої цільової аудиторії. Адже наукове пояснення навряд чи зарадить підлітку, який шукає просте пояснення правила. Або ж навпаки: треба вказати, що в тексті мають зберегтися всі наукові терміни та ідіоми.

Зверни увагу на граматику. Якщо надати досконалий текст, ого переклад також буде досконалим. Також, за можливості, не використовуй складні речення чи звороти в тексті-оригіналі.

Перевіряй помилки. Штучний інтелект — це не заміна людському, тож навіть після роботи ChatGPT краще перевірити текст на наявність помилок та відповідність змісту.

Кілька днів тому розробники повідомили, що тепер користувачам доступна й оновлена версія chatGPT. Чим chatGPT-4 відрізняється від chatGPT-3.5 — читай у матеріалі.

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