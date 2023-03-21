Шість правил для досконалості у тексті: як використовувати ChatGPT для перекладу

Штучний інтелект не здатен замінити людський розум, — у цьому переконані й розробники, і науковці. Але ШІ точно стане гарним помічником для кожного, хто в цьому матиме потребу.
Наприклад, за допомогою чату GPT, який нещодавно став доступним в Україні, можна вдосконалювати свої тексти та перекладати їх. Щоб якнайкраще використовувати ChatGPT як інструмент перекладу, варто знати кілька способів, що допоможуть вдосконалити текст.
Експерти кажуть, що як і в будь-якій комп’ютерній розробці, при поставці завдання варто чітко та лаконічно вказати, що саме вимагається від програми. Тож є шість обов’язкових порад, які однозначно полегшать роботу з ChatGPT.
Кілька днів тому розробники повідомили, що тепер користувачам доступна й оновлена версія chatGPT. Чим chatGPT-4 відрізняється від chatGPT-3.5 — читай у матеріалі.
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