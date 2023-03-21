Шесть правил для совершенства в тексте: как использовать ChatGPT для перевода

Искусственный интеллект не способен заменить человеческий разум — в этом убеждены и разработчики, и ученые. Но ИИ точно станет хорошим помощником для каждого, кто в этом будет нуждаться.
Например, с помощью чата GPT, который недавно стал доступным в Украине, можно усовершенствовать свои тексты и переводить их. Чтобы лучше использовать ChatGPT как инструмент перевода, следует знать несколько способов, которые помогут усовершенствовать текст.
Эксперты говорят, что, как и в любой компьютерной разработке, при поставке задачи следует четко и лаконично указать, что именно требуется от программы. Есть шесть обязательных советов, которые однозначно облегчат работу с ChatGPT.
Несколько дней назад разработчики сообщили, что теперь пользователям доступна и обновленная версия ChatGPT. Чем chatGPT-4 отличается от chatGPT-3.5 — читай в материале.
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