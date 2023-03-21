Шесть правил для совершенства в тексте: как использовать ChatGPT для перевода

Искусственный интеллект не способен заменить человеческий разум — в этом убеждены и разработчики, и ученые. Но ИИ точно станет хорошим помощником для каждого, кто в этом будет нуждаться.

Например, с помощью чата GPT, который недавно стал доступным в Украине, можно усовершенствовать свои тексты и переводить их. Чтобы лучше использовать ChatGPT как инструмент перевода, следует знать несколько способов, которые помогут усовершенствовать текст.

Как использовать ChatGPT для перевода: инструкция пошагово

Эксперты говорят, что, как и в любой компьютерной разработке, при поставке задачи следует четко и лаконично указать, что именно требуется от программы. Есть шесть обязательных советов, которые однозначно облегчат работу с ChatGPT.

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Укажи контекст. Например: при предоставлении текста для перевода укажи, какое лицо это может сказать, или опиши ситуацию, в которой этот текст может использоваться.

Проси и читай объяснения. К примеру: к тексту, который нужно перевести, добавь: “и объясни мне это”. Тогда ChatGPT предоставит справочную информацию, которая значительно расширит перевод.

Укажи тип текста и интонацию. Ведь уточнение, что переводится именно песня, даст гораздо лучший перевод, чем если бы ИИ воспринял это за обычный текст.

Укажи целевую аудиторию. Тогда перевод будет сформирован доступно для той или иной целевой аудитории. Ведь научное объяснение вряд ли поможет подростку, который ищет простое объяснение правила. Или наоборот: нужно указать, что в тексте должны сохраниться все научные термины и идиомы.

Обрати внимание на грамматику. Если предоставить идеальный текст, перевод будет также совершенным. Также по возможности не используй сложные предложения или обороты в тексте-оригинале.

Проверяй ошибки. Искусственный интеллект — это не замена человеческому, и даже после работы ChatGPT лучше проверить текст на наличие ошибок и соответствие содержания.

Несколько дней назад разработчики сообщили, что теперь пользователям доступна и обновленная версия ChatGPT. Чем chatGPT-4 отличается от chatGPT-3.5 — читай в материале.

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