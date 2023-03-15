Обновленный Chat GPT-4: кто имеет доступ и что нового подготовили разработчики

В Украине недавно заработал Chat GPT-4, с помощью которого можно решить многие вопросы. Чат-бот с искусственным интеллектом уже успел стать сенсацией и забавой для многих наших граждан.

Теперь вышло обновление СhatGPT-4: для кого оно доступно и чем обновление чата GPT лучше предыдущеуй версии — рассказываем в материале.

Когда вышло обновление Chat GPT-4

На днях вышло обновление Chat GPT. Теперь, по словам разработчиков, искусственный интеллект работает даже с изображениями.

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Также известно, что новая версия может обрабатывать до 25 тысяч знаков, то есть в восемь раз больше, чем предыдущая версия.

Кому доступна новая версия Chat GPT-4

Пока что GPT-4 будет доступен только для пользователей платной версии чат-бота, стоимость которой составляет $20 в месяц.

Однако новый чат-бот уже встроен в Bing — поисковую платформу компании Microsoft.

Чем новая версия Chat GPT-4 лучше предыдущей Chat GPT

Кроме увеличения количества знаков, которые может обработать искусственный интеллект, есть еще несколько обновлений.

По сравнению с Chat GPT 3.5, в Chat GPT 4:

Ответы часто даются списками;

Ответы стали более точными;

Стало больше конкретики, ссылок на сайты;

Обновленная версия Chat GPT-4 может рассказать об источниках, откуда взята информация;

Появились лимиты: 100 запросов за каждые четыре часа.

Как пользоваться Chat GPT и что нельзя спрашивать у искусственного интеллекта — читай в материале.

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