Оновлений Chat GPT-4: хто має доступ та що нового підготували розробники

В Україні нещодавно запрацював Chat GPT-4, за допомогою якого можна вирішити багато питань. Чат-бот зі штучним інтелектом вже встиг стати сенсацією та забавкою для багатьох наших громадян.
Тепер вийшло оновлення СhatGPT-4: для кого воно доступне та чим оновлення чату GPT краще за попереднє — розповідаємо в матеріалі.
Днями вийшло оновлення Chat GPT. Тепер, за словами розробників, штучний інтелект працює навіть із зображеннями.
Також відомо, що нова версія може обробляти до 25 тисячі знаків, тобто у вісім разів більше, аніж попередня версія.
Поки що GPT-4 буде доступний тільки для користувачів платної версії чат-бота, вартість якої становить $20 на місяць.
Однак новий чат-бот вже вбудований у Bing — пошукову платформу компанії Microsoft.
Окрім збільшення кількості знаків, які може опрацювати штучний інтелект, є ще кілька оновлень.
Як користуватися Chat GPT та що не можна запитувати у штучного інтелекту — читай у матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!