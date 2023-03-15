Оновлений Chat GPT-4: хто має доступ та що нового підготували розробники

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Березня 2023, 15:30
Chat GPT-4
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Юлія
Від реклами брендів до захисту України: як військова Юлія ламає стереотипи
Повінь у Туреччині після потужних землетрусів: що відомо на сьогодні
Повінь у Туреччині: вулиці перетворилися на ріки! Що відомо про ситуацію в країні
рецензія мавка.лісова пісня
Леся Українка аплодувала б! Рецензія на мультфільм Мавка. Лісова пісня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Юлія
Від реклами брендів до захисту України: як військова Юлія ламає стереотипи
Підрозділ ЗСУ виключно з жінок: чи можливо це — відповідь ЗСУ
Військовий підрозділ лише з жінок? У ЗСУ відповіли, чи можливо це
Артисти виїзд за кордон
Нові правила для перетину кордону? Мінкульт підготував зміни для артистів, які планують виїжджати

Відео
0:05:59
Юлія

Від реклами брендів до захисту України: як військова Юлія ламає стереотипи
0:03:16
Анна Мелешко
Народжувала вдома, зашивали звичайною голкою: історія одних пологів під окупацією
Карта бойових дій в Україні
Загарбники готуються до оборони, але не припиняють штурмів: карта бойових дій в Україні 15 березня в режимі онлайн
0:04:59
Ілля Пилипенко
Коли отямився, навколо все палало! Історія танкіста Іллі Пилипенка
0:02:51
Бійці ЗСУ відновили російський танк
Не гірший за Абрамс! Бійці ЗСУ відновили російський танк, щоб нищив його колишніх власників
0:04:23
історії українських добровольців
Вони оббивали пороги військкоматів! Неймовірні історії українських добровольців
0:04:45
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм
Юрик, або Дорога, не торкаючись землі — український фільм, що розповідає історію дітей війни
0:03:11
Історія Юлії Кобзар зі зруйнованого будинку у Запоріжжі
Втратила все у зруйнованому будинку, а чоловік дивом вижив! Історія жінки зі зруйнованого будинку у Запоріжжі
0:02:50
Медична допомога в прифронтових селах
Безперервно надавали допомогу на деокупованій Херсонщині! Історії медиків-добровольців
0:03:03
Безкоштовні обіди для військових
Їхнє дякую — найвища нагорода! Як на Рівненщині годують захисників
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь