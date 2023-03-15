Оновлений Chat GPT-4: хто має доступ та що нового підготували розробники

В Україні нещодавно запрацював Chat GPT-4, за допомогою якого можна вирішити багато питань. Чат-бот зі штучним інтелектом вже встиг стати сенсацією та забавкою для багатьох наших громадян.

Тепер вийшло оновлення СhatGPT-4: для кого воно доступне та чим оновлення чату GPT краще за попереднє — розповідаємо в матеріалі.

Коли вийшло оновлення Chat GPT-4

Днями вийшло оновлення Chat GPT. Тепер, за словами розробників, штучний інтелект працює навіть із зображеннями.

Зараз також дивляться

Також відомо, що нова версія може обробляти до 25 тисячі знаків, тобто у вісім разів більше, аніж попередня версія.

Кому доступна нова версія Chat GPT-4

Поки що GPT-4 буде доступний тільки для користувачів платної версії чат-бота, вартість якої становить $20 на місяць.

Однак новий чат-бот вже вбудований у Bing — пошукову платформу компанії Microsoft.

Чим нова версія Chat GPT-4 краща від попередньої Chat GPT

Окрім збільшення кількості знаків, які може опрацювати штучний інтелект, є ще кілька оновлень.

Порівняно з Chat GPT 3.5, у Chat GPT 4:

Відповіді найчастіше даються списками;

Відповіді стали точнішими;

Стало більше конкретики, посилань на сайти;

Оновлена версія Chat GPT-4 може розповісти про джерела, звідки взята інформація;

З’явилися ліміти: 100 запитів за кожні чотири години.

Як користуватися Chat GPT та що не можна запитувати у штучного інтелекту — читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!