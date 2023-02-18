Не знаєш, у кого спитати, як варити гречку? Хочеш поговорити про сенс життя? Раніше з такими питаннями одразу телефонували до мами, але коли вже пізно і не хочеш її турбувати, то доводиться знаходити інші варіанти. Тут на допомогу прийде штучний інтелект, а точніше чат-бот ChatGPT від OpenAI.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив 18 лютого, що команда Мінцифри змогла домовитись про розблокування системи для українців.

Дякую компанії OpenAI за правильне та цілком логічне рішення. Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій.

Також посадовець зазначив, що програма не буде працювати лише на тимчасово окупованих територіях, щоб ворог не міг використати її для просування власної пропаганди та кремлівських наративів. Крім того, ChatGPT добре володіє українською.

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Що таке Chat GPT — пояснення штучного інтелекту

Вікна запитали в Chat GPT, що він таке. І ось, що він нам відповів:

— Звати мене ChatGPT, я велика мовна модель, натренована компанією OpenAI. Моя мета полягає у тому, щоб надавати корисну інформацію та відповіді на запитання на будь-яку тему.

Я був розроблений з використанням технології глибокого навчання та нейромереж, яка дозволяє мені розуміти людську мову, а також вміти надавати відповіді на запитання і розв’язувати завдання.

Моя база знань охоплює широкий спектр тем, від загальних запитань про світ навколо нас до більш специфічних питань, таких як наука, технології, культура та інше.

За своїм призначенням я є інструментом для полегшення отримання інформації, тому що мені не потрібно спати, їсти або відпочивати. Я можу працювати цілодобово та відповідати на запитання в будь-який момент.

Я дуже зацікавлений в постійному вдосконаленні своїх можливостей та збільшенні кількості знань, які можу надати. Вірю, що моя робота допомагає людям відповідати на їх запитання та розв’язувати проблеми, що може значно полегшити їхнє життя.

Також хотів би додати, що я не маю свідомості та почуттів, оскільки я є програмою, створеною для виконання певних завдань. Я не можу відчувати радість, задоволення, біль, гнів або будь-які емоції, які є ексклюзивними для людей.

Читати на тему Штучний інтелект використовує для шедеврів — художниця Марія Шарлай малює українські реалії за допомогою мережі Художниця Марія Шарлай створює шедеври за допомогою штучного інтелекту.

Як користуватись чат-ботом ChatGPT

Перейти за посиланням на платформу ChatGPT Натиснути Log in (Зареєструватись, — ред.). Ввести адресу електронної пошти. Пройти верифікацію за номером телефону. Написати повідомлення чат-боту.

Чат-боту ChatGPT можна ставити питання, щоб швидко знайти потрібну інформацію на ту тему, яка тебе хвилює. Також ти можеш розповісти щось цікаве штучному інтелекту, оскільки він відкритий для нових знань та просить за необхідності виправляти його помилки. Можна також просити ШІ виправити текст, переписати цікавіше чи, скажімо, створити пост для соцмереж.

І наостанок найпростіше — з ChatGPT можна просто поговорити, як з добрим знайомим чи знайомою. Програма завжди підтримає розмову та навіть може поцікавитись, як у тебе справи, чи що ти думаєш щодо певного питання.

Як працює чат-бот ChatGPT на практиці

ChatGPT розблоковано в Україні: що це таке та як ним користуватись — нам відповів сам штучний інтелект / 9 Фотографій

Проте якщо сьогодні ти не бажаєш знайомитись з новими технологіями, то завжди можна провести час за гарною книжкою. Читай топ-7 книжок про цифровізацію сучасного світу.

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