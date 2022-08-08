Штучний інтелект використовує для шедеврів — художниця Марія Шарлай малює українські реалії за допомогою мережі

У соціальних мережах розлетілися картини київської художниці Марії Шарлай, які вона створює за допомогою штучного інтелекту. Серед них — історія оборонців Азовсталі, полотна боротьби української армії за Херсонщину та інші. Авторка розповіла про технологічну творчість.

Малює картини за допомогою штучного інтелекту

Десять провідних інженерів з NASA створили та натренували нейромережу, призначену виключно для мистецтва та написання картин.

Нейромережа розуміє митців та допомагає їм малювати. Нещодавно до неї відкрили доступ усім охочим, — розповідає художниця Марія Шарлай.

Марія каже: щоб нейромережа видала такий результат, потрібно завантажити туди свої думки. Сам процес полягає в додаванні слів, пошуку образів, можна також додати референс художника, на якого вже натренована нейромережа.

Наприклад, Марія додала слова “ЗСУ, як сезон кавунів — скоро на підході”. Ці ж слова були на листівках партизан, які борються проти окупантів. Складність була в тому, щоб штучний інтелект точно зрозумів, про що йдеться.

Щоб знайти той самий варіант, я спробувала 200 разів.

Щоб без інструментів та фарб виразити те, що відбувається, художниця вирішила спробувати таку технологію. Про свої шедеври мисткиня каже, що метою створення був розголос — донести послання до українців та іноземців.

Штучний інтелект для цього дуже підходить, бо сама згадка про нього викликає інтерес. Далі художниця планує розповідати про Південь України, війну та людей в окупації.

Незабаром Марія Шарлай розробить серію листівок зі своїми картинами, які можна буде придбати. Виручені кошти підуть на ЗСУ.

Картини художниці привертають увагу закордонних користувачів, які цікавляться, чому її роботи настільки відрізняються від інших. На це вона відповідає, що й українці зараз відрізняються, та пояснює меседжі з картин.

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