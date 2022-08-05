Сама вибралась з пекла, а тепер навчає діток малювання — історія сміливої 17-річної харків’янки

Вона два тижні ховалась у підвалі студентського гуртожитку, а потім вирішила рятуватись від щільних обстрілів Харкова.

17-річна Карина Павленко сама дісталась до Рівненщини, де тепер заробляє на життя малюнками портретів на замовлення та вчить мистецтву дітей.

Евакуація з пекла

У підвалі гуртожитку свого ВНЗ Карина провела два тижні. Та коли їжа та гроші майже закінчились, вона вирішила тікати. Спочатку спробувала виїхати до батьків в Ізюм, проте запізнилась на автобус.

Це й врятувало їй життя, адже транспорт з людьми розстріляли росіяни. Було багато загиблих і поранених.

Вибравшись з Харкова дівчина попрямувала на захід. На жаль, батьки з молодшою сестрою виїхати з Ізюма не змогли — спочатку місто сильно бомбили, а тоді окупували рашисти.

Дівчина була зовсім одна і дуже налякана, та все ж змогла дістатися Рівного. Там її прихистили родичі.

Арттерапія

Сидіти склавши руки Карина не стала, бо з дитинства має хист до малювання. Цьому ніде не навчалася, але нині її талант став у пригоді.

У Рівному молода харків’янка проводить майстер-класи з малювання для дітей, які теж полишили свої домівки, рятуючись від війни. Це своєрідна арттерапія, яка сприяє заспокоєнню нервів.

Заняття з дітками допомагають і самій Карині трохи відволіктись від хвилювання за рідних в Ізюмі. На зв’язок з ними вдається вийти вкрай рідко.

У їхній будинок влучила ракета, та, на щастя, усі залишились живі. Із сім’єю дівчина не бачилася, відколи почалася велика війна.

Мені дуже часто сняться сни, як я зустрічаю маму, як я обіймаю сестричку. Я тоді просто прокидаюся в сльозах і намагаюся заснути ще раз, щоб їх знову побачити, — ділиться Карина.

Вона вірить, що скоро ми здобудемо перемогу і нарешті всі родини знову об’єднаються.

Після перебування в окупації люди ще довго лякаються гучних звуків. Родина, якій вдалось виїхати з Херсонщини, розповіла про те, як живуть люди в Новій Каховці.

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