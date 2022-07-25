Люди

Натрапив на ворожу міну і не втратив жаги до життя: вражаюча історія 17-річного хлопця з Донеччини

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 25 Липня 2022, 21:30

Більше відео
0:02:12
Ягідне
Українців не зламати: у Ягідному після деокупації провели масштабне прибирання під музику діджея
0:03:19
Роман Олесів
Мама загинула, але він боротиметься: трагічна історія хлопчика, що дивом вижив під обстрілом Вінниці
0:01:10
Ситуація в Херсонській області 24.07.2022 - ЗСУ записали звернення до херсонців
Уже незабаром ви будете звільнені! Військовий ЗСУ звернувся до херсонців та розповів про контрнаступ
0:06:34
Андрій Шевченко на Саміті перших леді та джентльменів
Бомби — не привід забути про наші мрії. Андрій Шевченко звернувся до хлопчика, що втратив маму в Маріуполі
Дивитись більше

Останні відео
0:03:08
Барбершоп

У Києві двоє барберів безкоштовно стрижуть військових: “Так ми дякуємо ЗСУ!”
0:03:30
Історія 17-річного хлопця з Донеччини
Натрапив на ворожу міну і не втратив жаги до життя: вражаюча історія 17-річного хлопця з Донеччини
0:05:05
Як Італія допомагає українцям у війні
Ми не знали про війну, про неї тут не говорили! Як в Італії взялися допомагати українцям
0:02:12
Ягідне
Українців не зламати: у Ягідному після деокупації провели масштабне прибирання під музику діджея
0:05:40
Крим - Україна
Чим ближче ЗСУ, тим далі окупація? Яка насправді ситуація в Криму та чому звідти тікають люди
0:03:20
Наслідки обстрілів Харківщини — 25.07.2022
Росіяни рівняють Харківщину з землею старими радянськими ракетами — наслідки обстрілів 25 липня
0:12:09
Польща передала Україні танки PT-91 Twardy: характеристики танків
Можуть вести бойові дії навіть уночі! Детальніше про танки Twardy, які передала нам Польща
Український прапор над Київрадою у 1990 році: історія підняття стяга
Іскра, що призвела до вибуху в суспільстві. Як 32 роки тому над Київрадою замайорів український прапор
0:02:22
Обстріл Дніпропетровської області в ніч на 25 липня
Обстріли не припинялися цілу ніч! Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровській області 25 липня
0:05:10
Обстріляні навчальні заклади
Ще не дитячий сміх, але вже звуки відбудови! Розбомблений ліцей Гостомеля готується до навчання
Більше відео
Барбершоп
Читати далі
У Києві двоє барберів безкоштовно стрижуть військових: “Так ми дякуємо ЗСУ!”
Як Італія допомагає українцям у війні
Читати далі
Ми не знали про війну, про неї тут не говорили! Як в Італії взялися допомагати українцям

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь