Україна

У Дніпрі врятували життя 11-річного хлопчика: біля будинку родини у Бахмуті вибухнув снаряд

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 09 Липня 2022, 15:30

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