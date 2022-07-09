У Дніпрі врятували життя 11-річного хлопчика: біля будинку родини у Бахмуті вибухнув снаряд

У Дніпрі лікують 11-річного хлопчика з Бахмута, який першого липня дістав поранення через обстріл російськими військами.

На подвір’я родини прилетів снаряд і вибухнув за кілька метрів від будинку.

Хвилею в усіх спорудах у дворі вибило двері та вікна. Родина не встигла сховатися! І одна рама зі склом впала просто на малого Артема, який ще спав.

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Діагноз — закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забійна рана носа. Насправді, дуже сильно пощастило дитині, що закінчилося все так добре, — пояснює дитячий анестезіолог.

Поранення зазнав і батько хлопця. Чоловікові надали допомогу у Бахмуті, а дитину швидкою доправили до Дніпра.

Окупантам все одно на вік, тому серед постраждалих багато дітей. Дивіться історію 16-річного хлопця, який перебував три місяці у полоні росіян.