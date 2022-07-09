В Днепре спасли жизнь 11-летнего мальчика: недалеко от дома семьи в Бахмуте взорвался снаряд

В Днепре лечат 11-летнего мальчика из Бахмута, который первого июля получил ранения из-за обстрела российскими войсками.

Во двор семьи прилетел снаряд и взорвался в нескольких метрах от дома.

Волной во всех постройках во дворе выбило двери и окна. Семья не успела спрятаться! И одна рама со стеклом упала прямо на спавшего еще малого Артема.

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Диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибная рана носа. На самом деле очень сильно повезло ребенку, что все закончилось так хорошо, — объясняет детский анестезиолог.

Ранения получил и отец парня. Мужчине оказали помощь в Бахмуте, а ребенка быстро доставили в Днепр.

Оккупантам все равно на возраст, поэтому среди пострадавших много детей. Смотрите историю 16-летнего парня, находившегося три месяца в плену у россиян.