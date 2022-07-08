Жінка з муралу, яка вдруге втратила дім: історія Марини Марченко з Авдіївки, що перебуває під постійними обстрілами

Її обличчя стало символом війни в Україні 21-го століття. Окупанти вдруге зруйнували її домівку в Авдіївці, але мурал з її зображенням під назвою Обличчя війни вцілів. Вчителька української мови та літератури, чий портрет намалював на одній із багатоповерхівок у прифронтовому місті австралійський художник ще у 2016 році, зараз у Дніпрі.

Марина Марченко у березні тікала під кулями з дому, бо якби туди дійшли війська так званої ДНР — обов’язково впізнали б та катували до смерті.

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Жінка зізнається: попри все пережите з 2014 року, вона не вірила у повномасштабне вторгнення.

24 лютого почалася така стрілянина! Бомбили будинки, вони горіли один за одним. Фосфорні бомби використовували.

Не оминули російські ракети й квартири Марини та її чоловіка: жінка розповідає, що у них вибиті вікна, розбита кухня, балкон.

84-річний чоловік Віктор ділиться: такого не бачив навіть у Другу світову. Він сам став жертвою “руського миру”, бо після уламкового поранення змушений користуватися милицями.

Авдіївка: вісім років війни

Попри те, що війна тривала всі ці вісім років, пані Марина не виїжджала з Авдіївки. Вона викладала українську мову та літературу для учнів старших класів.

А у 2016 році її — заслужену вчительку — зобразив на муралі відомий австралійський художник Гвідо Ван Хелтен. Так обличчя жінки стало символом війни для українців.

Очі жінки завжди направлені на Донецьк.

А ще пані Марина ділиться: її учні пройнялися неймовірним патріотизмом, який не потрібно було й нав’язувати.

— Зараз діти стали справжніми патріотами своєї країни. Вони пишуть мені: прибігли до своїх квартир — побитих, спалених, але в кутку, де вони виконували домашні завдання, сльози лилися рікою.

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Щоправда, були серед її учнів і зрадники України. Ще до повномасштабного вторгнення Росії двоє учнів пані Марини виїхали та стали воювати на боці так званої ДНР.

Нині Авдіївка перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Нещодавно росіяни розбомбили місцеву школу, яка слугувала пунктом видачі гуманітарної допомоги. Попри це, там і досі залишається декілька тисяч мирного населення.

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