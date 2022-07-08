Женщина из мурала, во второй раз потерявшая дом: история Марины Марченко из Авдеевки, которая находится под постоянными обстрелами

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Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 08 июля 2022, 14:30
Лицо войны мурал
Фото: Facebook

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