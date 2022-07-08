Женщина из мурала, во второй раз потерявшая дом: история Марины Марченко из Авдеевки, которая находится под постоянными обстрелами

Её лицо стало символом войны в Украине 21-го века. Оккупанты во второй раз разрушили её дом в Авдеевке, но мурал с её изображением под названием Лицо войны уцелел. Учительница украинского языка и литературы, чей портрет нарисовал на одной из многоэтажек в прифронтовом городе австралийский художник еще в 2016 году, сейчас находится в Днепре.

Марина Марченко в марте бежала под пулями из дома, потому что если бы туда пришли войска так называемой ДНР — обязательно узнали бы и пытали до смерти.

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Женщина признается: при всем пережитом с 2014 года она не верила в полномасштабное вторжение.

24 февраля началась такая стрельба! Бомбили дома, они горели один за другим. Фосфорные бомбы были.

Не обошли российские ракеты и квартиры Марины и ее мужа: женщина рассказывает, что у них выбиты окна, разбита кухня, балкон.

84-летний муж Виктор делится: такого не видел даже во Вторую мировую. Он сам стал жертвой “русского мира”, потому что после ранения от осколков вынужден пользоваться костылями.

Авдеевка: восемь лет войны

Несмотря на то, что война продолжалась все эти восемь лет, Марина не выезжала из Авдеевки. Она преподавала украинский язык и литературу для учеников старших классов.

А в 2016 году её, заслуженную учительницу, изобразил на мурале известный австралийский художник Гвидо Ван Хелтен. Так лицо женщины стало символом войны для украинцев.

Взгляд женщины всегда обращен на Донецк.

А еще Марина делится: её ученики прониклись невероятным патриотизмом, который не нужно было и навязывать.

— Сейчас дети стали настоящими патриотами своей страны. Они пишут мне: прибежали в свои квартиры — побитые, сожженные, но в углу, где они выполняли домашние задания, слезы лились по реке.

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Правда, были среди её учеников и предатели Украины. Еще до полномасштабного вторжения России двое учеников Марины выехали и стали воевать на стороне так называемой ДНР.

В настоящее время Авдеевка находится на грани гуманитарной катастрофы. Недавно россияне разбомбили местную школу, служившую пунктом выдачи гуманитарной помощи. Несмотря на это, там до сих пор остается несколько тысяч мирного населения.

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