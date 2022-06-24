За шаг от гуманитарной катастрофы. Как выживает население Авдеевки

Авдеевка Донецкой области находится на грани выживания. После последнего массированного обстрела, когда оккупанты уничтожили гуманитарный штаб, городу грозит гуманитарная катастрофа.

Овощи и хлеб в Авдеевку еще завозят, хотя таких храбрецов осталось немного.

Из-за отсутствия электроснабжения и мобильной связи не работают банковские терминалы.

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У всех деньги на карте. Снять невозможно, так что это большая проблема. Мы хотим работать, хотим помогать людям, — рассказывает местный житель Алексей.

Здесь до сих пор остается несколько тысяч человек. От прилетов люди прячутся в подвалах, совершенно неприспособленных для жизни.

Каждый день регион страдает от постоянных обстрелов. Смотрите, как россияне продолжают цинично и сознательно бить по гражданским объектам Донецкой области.