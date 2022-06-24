За крок до гуманітарної катастрофи. Як виживає населення Авдіївки

Авдіївка, що на Донеччині, нині на межі виживання. Після останнього масованого обстрілу, коли окупанти знищили гуманітарний штаб, місту загрожує гуманітарна катастрофа.

Овочі та хліб до Авдіївки ще завозять, хоч таких сміливців залишилось і не багато.

Через відсутність електропостачання та мобільного зв’язку не працюють банківські термінали.

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У всіх гроші на картці. Зняти неможливо, тому це велика проблема. Ми хочемо працювати, хочемо допомагати людям, — розповідає місцевий мешканець Олексій.

Тут досі залишається кілька тисяч жителів. Від прильотів люди ховаються у підвалах, які геть не пристосовані для життя.

Щодня регіон страждає від постійних обстрілів. Дивіться, як росіяни продовжують цинічно та свідомо бити по цивільних об’єктах Донеччини.