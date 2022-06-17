Перемога ось-ось буде! Інтерв’ю із військовим, який боронить Донеччину

Боєць ЗСУ на позивний ВДВ дав інтерв’ю кореспонденту Фактів Олегу Корнієнку.

Він показав своє робоче місце та розповів, яка зараз ситуація на фронті. Під час запису інтерв’ю було чути роботу російської артилерії по позиціях українських захисників.

Військовослужбовець впевнений у нашій перемозі, тому що він захищає землю, сім’ю, дітей та друзів.

Також він поділився своїми думками, як змінилася війна з 2014 року та що буде робити після нашої перемоги.

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Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що бійці тероборони зможуть воювати в гарячих точках.