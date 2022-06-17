Победа вот-вот наступит! Интервью с военным, защищающим Донбасс

Боец ВСУ на позывной ВДВ дал интервью корреспонденту Фактов Олегу Корниенко.

Он показал свое рабочее место и рассказал, какая ситуация сейчас на фронте. Во время записи интервью было слышно работу российской артиллерии по позициям украинских защитников.

Военнослужащий уверен в нашей победе, потому что защищает землю, семью, детей и друзей.

Также он поделился своим мнением, как изменилась война с 2014 года и что будет делать после нашей победы.

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, что бойцы терробороны смогут воевать в горячих точках.