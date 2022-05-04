Чоловіки в кафе — це нормально: боєць Павло Вишебаба закликав українців не гризтися в тилу

Ми так звикли захоплюватись нашими воїнами ЗСУ, що не помітили, як часто, коли бачимо чоловіка в тилу, з’являються запитання, чому він не на фронті.

Український військовий Павло Вишебаба пояснив, чому не варто картати чоловіків, які живуть на порівняно безпечних територіях, ходять в кафе чи сидять за ноутбуками.

Оце все велика помилка, яка робить нас слабшими, – каже наш захисник.

Чому так, хочеться запитати. Здавалося б, усі українці мужні та відважні. І багато існує охочих піти захищати країну, але не все так просто.

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Не можуть абсолютно всі чоловіки піти на фронт

Навіть якщо ми збільшимо чисельність нашої армії до мільйонного війська, то воювати буде лише кожен 15-й, каже армієць.

Тобто, один військовий на фронті та 14 цивільних в тилу. Тожу бачити в тилу неозброєних чоловіків абсолютно нормально.

Хтось має утримувати військових

Навіть за розрахунками міжнародних організацій, на утримання одного військового потрібно 12 цивільних. І це в краще розвинених країнах, ніж у нас.

У тому випадку, коли податки платять “через одного”, потрібно, може, і 25 осіб, які разом зможуть забезпечити військового.

Солдата потрібно взути, одягнути, нагодувати, озброїти, підвозити йому боєкомплекти. Крім того, він має отримувати грошове забезпечення.

Ось це все мають робити цивільні, зокрема й чоловіки.

Воюють не лише ЗСУ

Нарешті варто засвоїти, що воює не лише ЗСУ. І війну виграє не лише військо.

Війну виграють тільки народи.

Всі разом — сильний фронт і сильний тил, який забезпечує цей фронт. Без сильного тилу не буває сильного фронту.

І щоб ми змогли відповісти своїм ворогам за наших дітей, усі сльози та всіх жертв, ми маємо бути єдині, сильні, натхнення, звитяжні. Не відчувати в собі провину, якщо працюємо для України в тилу, як чоловіки, так і жінки.

Ви робите свою справу, і це абсолютно нормально.

Тим паче зараз у ЗСУ вже не потрапити, а бригади укомплектовані, фронт є. Тепер треба тил, який не гризе себе та не картає інших. Не розповідає всім чоловікам країни, що вони мають бути на фронті.

Не мають бути всі чоловіки на фронті, – резюмує Павло.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як 70-річна бабуся з Київщини допомогла знищити понад 100 ворожих танків та артустановок.