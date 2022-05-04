Мужчины в кафе — это нормально: боец Павел Вышебаба призвал украинцев не грызться в тылу

Мы так привыкли восхищаться нашими воинами ВСУ, что не заметили, как часто, когда видим мужчину в тылу, возникают вопросы, почему он не на фронте.

Украинский военный Павел Вышебаба объяснил, почему не стоит корить мужчин, живущих на сравнительно безопасных территориях, и тех, кто ходит в кафе или сидит за ноутбуками.

Это все большая ошибка, которая делает нас слабее.

Иногда так и хочется спросить, почему? Ведь, казалось бы, все украинцы мужественные и отважные. И есть много желающих пополнить ряды ВСУ.

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Не могут абсолютно все мужчины уйти на фронт

Даже если мы увеличим численность нашей армии до миллиона войск, то воевать будет только каждый 15-й, утверждает Павел.

То есть один военный на фронте против 14 гражданских в тылу. Поэтому видеть в тылу невооруженных мужчин совершенно нормально.

Кто-то должен содержать военных

Даже по расчетам международных организаций, на содержание одного военного требуется 12 гражданских. И это в более развитых странах, чем Украина.

В том случае, когда налоги платят “через одного”, порой нужно и 25 человек, которые вместе смогут обеспечить военного.

Солдата нужно обуть, одеть, накормить, вооружить, подвозить ему боекомплекты. Кроме того, он должен получать денежное обеспечение.

Вот это все должны делать гражданские, в том числе мужчины.

Воюют не только ВСУ

И наконец нужно усвоить, что воюет не только ВСУ. И войну выигрывает не только армия.

Войну выигривают только народы.

Все вместе – сильный фронт и сильный тыл, который обеспечивает этот фронт. Без сильного тыла не бывает сильного фронта.

И чтобы мы смогли ответить врагами за наших детей, все пролитые слезы и всех невинных жертв, мы должны быть едиными, сильными, вдохновенными, преисполненными веры в победу. Не чувствовать вину, если находимся в тылу, независимо от того, мужчина или женщина.

Вы делаете свое дело, и это абсолютно нормально.

Тем более, сейчас в ВСУ уже не попасть, бригады укомплектованы, фронт есть. Теперь нужен тыл, который не грызет себя и других. Не говорит мужчинам, что они должны быть на фронте.

Не должны быть все мужчины на фронте, — резюмирует Павел.

Напомним, ранее мы рассказывали, как 70-летняя бабушка из Киевской области помогла уничтожить более 100 вражеских танков и артустановок.