Мужчины в кафе — это нормально: боец Павел Вышебаба призвал украинцев не грызться в тылу

Мы так привыкли восхищаться нашими воинами ВСУ, что не заметили, как часто, когда видим мужчину в тылу, возникают вопросы, почему он не на фронте.
Украинский военный Павел Вышебаба объяснил, почему не стоит корить мужчин, живущих на сравнительно безопасных территориях, и тех, кто ходит в кафе или сидит за ноутбуками.
Это все большая ошибка, которая делает нас слабее.
Это все большая ошибка, которая делает нас слабее.
Иногда так и хочется спросить, почему? Ведь, казалось бы, все украинцы мужественные и отважные. И есть много желающих пополнить ряды ВСУ.
Даже если мы увеличим численность нашей армии до миллиона войск, то воевать будет только каждый 15-й, утверждает Павел.
То есть один военный на фронте против 14 гражданских в тылу. Поэтому видеть в тылу невооруженных мужчин совершенно нормально.
Даже по расчетам международных организаций, на содержание одного военного требуется 12 гражданских. И это в более развитых странах, чем Украина.
В том случае, когда налоги платят “через одного”, порой нужно и 25 человек, которые вместе смогут обеспечить военного.
Солдата нужно обуть, одеть, накормить, вооружить, подвозить ему боекомплекты. Кроме того, он должен получать денежное обеспечение.
Вот это все должны делать гражданские, в том числе мужчины.
Вот это все должны делать гражданские, в том числе мужчины.
И наконец нужно усвоить, что воюет не только ВСУ. И войну выигрывает не только армия.
Войну выигривают только народы.
Войну выигривают только народы.
Все вместе – сильный фронт и сильный тыл, который обеспечивает этот фронт. Без сильного тыла не бывает сильного фронта.
И чтобы мы смогли ответить врагами за наших детей, все пролитые слезы и всех невинных жертв, мы должны быть едиными, сильными, вдохновенными, преисполненными веры в победу. Не чувствовать вину, если находимся в тылу, независимо от того, мужчина или женщина.
Вы делаете свое дело, и это абсолютно нормально.
Вы делаете свое дело, и это абсолютно нормально.
Тем более, сейчас в ВСУ уже не попасть, бригады укомплектованы, фронт есть. Теперь нужен тыл, который не грызет себя и других. Не говорит мужчинам, что они должны быть на фронте.
Не должны быть все мужчины на фронте, — резюмирует Павел.
Не должны быть все мужчины на фронте, — резюмирует Павел.
Напомним, ранее мы рассказывали, как 70-летняя бабушка из Киевской области помогла уничтожить более 100 вражеских танков и артустановок.