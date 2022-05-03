Ценой жизни: 70-летняя бабушка помогла уничтожить более 100 вражеских танков и артустановок

В селе Мотыжин Киевской области 70-летняя женщина героически наводила артиллерию ВСУ на вражескую технику.
Она помогла уничтожить около 100 единиц тяжелой техники РФ. Среди них — два зенитно-ракетных комплекса Бук.
Также бабушка навела ВСУ на радиолокационную станцию, которая глушила украинским военным связь и не давала запускать дроны.
Старушка проживала в одном из крайних домов в селе, поэтому перемещение техники могла видеть и фиксировать. Она решила быть полезной и более двух недель работала с военными ВСУ.
Женщина пешком выходила к врагам считать технику, а затем возвращалась домой и объясняла по телефону своему сыну местонахождение войск, их количество, точки.
Сын передавал информацию ВСУ, а наши защитники, используя ее, затем наносили удары по врагу.
Были даже случаи, когда она, возвращаясь домой, сбивалась. Тогда старушка снова шла к позициям врагов, чтобы пересчитать технику оккупантов заново.
Военные говорят, что благодаря старушке армия оккупантов не смогла продвинуться дальше, вглубь Киевской области.
К сожалению, героизм женщины стоил ей жизни. Оккупанты поняли, кто выдавал их координаты, и разбомбили дом старушки, а затем руины переехали танками.
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