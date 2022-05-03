Рассказы

Ценой жизни: 70-летняя бабушка помогла уничтожить более 100 вражеских танков и артустановок

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 03 мая 2022, 19:00
70-річна мешканка Мотижина наводила артилерію ЗСУ на окупантів

Больше новостей
Михайлівський собор
Колокола Михайловского собора играют для киевлян — от Щедрика до Червоной калины
KALUSH Orchestra - історія виникнення групи та цікаві факти про колектив
Этнические мотивы: откуда корни у группы Kalush Orchestra и как ее встретили на сцене Евровидения-2022
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв
Лавров сделал резкое заявление о евреях и Гитлере — Израиль окончательно определился, за кого воюет
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Михайлівський собор
Колокола Михайловского собора играют для киевлян — от Щедрика до Червоной калины
KALUSH Orchestra - історія виникнення групи та цікаві факти про колектив
Этнические мотивы: откуда корни у группы Kalush Orchestra и как ее встретили на сцене Евровидения-2022
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв
Лавров сделал резкое заявление о евреях и Гитлере — Израиль окончательно определился, за кого воюет
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Видео
0:04:13
Михайлівський собор

Колокола Михайловского собора играют для киевлян — от Щедрика до Червоной калины
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв
Лавров сделал резкое заявление о евреях и Гитлере — Израиль окончательно определился, за кого воюет
0:03:34
Яка ситуація в Новоселівці на Чернігівщині
500-кг авиабомбы по украинскому селу: как сейчас живет Новоселовка и возвращаются ли туда люди
0:03:38
Держслужбовці мають повернутися в Україну до 3 травня
Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров
0:01:30
Маріуполь колона
Из Мариуполя в Запорожье доехали только четыре из 14 автобусов — куда исчезли украинцы
Кирило Буданов
“Таврическая губерния” или весь Донбасс? Буданов о больных планах России касательно Украины
Азовсталь
“Красный флаг” для россиян: оккупанты начали штурм Азовстали в Мариуполе
0:28:41
Виступ Джонсона у Раді
Путинская машина разбилась об украинский патриотизм — выступление Бориса Джонсона в Верховной Раде
0:02:31
озеленюють Харків
Цветочный фронт: харьковчане озеленяют город даже под угрозой взрывов
0:01:43
Віталій Кім про 9 травня в Росії
Парад военных с холодильниками — Виталий Ким о 9 мая в России
Больше видео
Історія медсестри з Лисичанська
Читать дальше
Жажда жизни. История медсестры из Лисичанска, которая потеряла обе ноги, но обрела любовь

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь