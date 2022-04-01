Во время Второй мировой освободил Николаев и не собирается из него убегать. 98-летний дедушка о нынешней войне

Он не эвакуировался из Николаева и живет вместе с горожанами под обстрелами.

Дмитрий Иванец, освободивший от нацистов во Вторую мировую областной центр, отказался переехать в безопасное место. Несмотря на возраст 98 лет и недуг, старенький настроен решительно.

Говорит, что агрессоров надо уничтожать. А родной Николаев — защищать.

С первого дня полномасштабного вторжения город обстреливают потомки его бывших соратников.

Такого вероломства от россиян не ожидал, говорит — после освобождения родного города 28 марта 1944, работал строителем и восстанавливал Николаев, который захватчики тогда разрушили.

Еще один дедушка, о котором мы рассказывали, пережив голодомор и концлагеря, не смог пережить нападение Путина. Читай печальную историю Бориса Романченко.