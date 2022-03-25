Пережил голодомор и газовые камеры, но не Путина — история Бориса Романченко

Путин — это Гитлер современности. Такое сравнение приводилось уже неоднократно.
Недавно житель Харькова сгорел в собственной квартире из-за пожара в результате попадания вражеского снаряда.
Борис Романченко за свои 96 лет пережил многое: голодомор и нацистские концлагеря. Война его преследовала с молодости, от ее рук ему и суждено было погибнуть.
Еще в 15-летнем возрасте его и миллионы другой молодежи погрузили в вагоны и отправили на тяжелую работу в концентрационные лагеря.
Оттуда возвращались единицы. Почти в каждом таком лагере была газовая камера, в которой убивали сразу тысячи. Кто туда попадет — лотерея.
Оттуда возвращались единицы. Почти в каждом таком лагере была газовая камера, в которой убивали сразу тысячи. Кто туда попадет — лотерея.
Борис трижды предпринимал попытки побега, попал в Бухенвальд на распределение, затем — в концлагерь Дора.
Однако Борис пережил все и вернулся в Украину, продолжил жизнь, стал мужем и отцом. Он 30 лет жил в своей квартире на Салтовской, в ней и погиб от вражеского снаряда.
Из-за постоянных обстрелов той части Харькова родные не смогли самостоятельно унести тело Бориса.
Большого труда это стоило и похоронной службе, ведь найти тело удалось только со второй попытки.
Квартира мужчины и все, что было в ней, превратилось в пепел, поэтому идентифицировать тело смогли не сразу.
Квартира мужчины и все, что было в ней, превратилось в пепел, поэтому идентифицировать тело смогли не сразу.
Фото обстрелов Харькова/ДСНС
Борис, по словам родных, не захотел эвакуироваться. Несколько лет назад мужчина потерял слух, потому выстрелы чувствовал только по вибрациям.
Борис Романченко несколько раз возвращался в современную Германию по приглашению. Он читал школьникам о происходивших событиях и о том, что пережил в лагерях.
Поэтому на известие о его гибели уже отреагировали в международном комитете Освенцима.
Для всех, кто пережил Холокост и выжил в лагерях, смерть Бориса Романченко раздалась боевым зовом в преступной войне в Украине.
Для всех, кто пережил Холокост и выжил в лагерях, смерть Бориса Романченко раздалась боевым зовом в преступной войне в Украине.
В сообщении отметили, что эта война губит все воспоминания и дела выживших, пытается уничтожить сообщество уцелевших в Украине, Польше, Беларуси, Израиле и многих других странах мира.
Ракеты безжалостно попадают в украинские дома, в квартиры, где живут дети. Недавно из-за обстрелов и взрывов едва не погиб еще один младенец. История украинской Мадонны, которая отдала бы жизнь за ребенка.