Путин — это Гитлер современности. Такое сравнение приводилось уже неоднократно.

Недавно житель Харькова сгорел в собственной квартире из-за пожара в результате попадания вражеского снаряда.

Пережил все режимы, кроме путинского

Борис Романченко за свои 96 лет пережил многое: голодомор и нацистские концлагеря. Война его преследовала с молодости, от ее рук ему и суждено было погибнуть.

Еще в 15-летнем возрасте его и миллионы другой молодежи погрузили в вагоны и отправили на тяжелую работу в концентрационные лагеря.

Оттуда возвращались единицы. Почти в каждом таком лагере была газовая камера, в которой убивали сразу тысячи. Кто туда попадет — лотерея.

Борис трижды предпринимал попытки побега, попал в Бухенвальд на распределение, затем — в концлагерь Дора.

Однако Борис пережил все и вернулся в Украину, продолжил жизнь, стал мужем и отцом. Он 30 лет жил в своей квартире на Салтовской, в ней и погиб от вражеского снаряда.

Из-за постоянных обстрелов той части Харькова родные не смогли самостоятельно унести тело Бориса.

Большого труда это стоило и похоронной службе, ведь найти тело удалось только со второй попытки.

Квартира мужчины и все, что было в ней, превратилось в пепел, поэтому идентифицировать тело смогли не сразу.

Борис, по словам родных, не захотел эвакуироваться. Несколько лет назад мужчина потерял слух, потому выстрелы чувствовал только по вибрациям.

Реакция Германии

Борис Романченко несколько раз возвращался в современную Германию по приглашению. Он читал школьникам о происходивших событиях и о том, что пережил в лагерях.

Поэтому на известие о его гибели уже отреагировали в международном комитете Освенцима.

Для всех, кто пережил Холокост и выжил в лагерях, смерть Бориса Романченко раздалась боевым зовом в преступной войне в Украине.

В сообщении отметили, что эта война губит все воспоминания и дела выживших, пытается уничтожить сообщество уцелевших в Украине, Польше, Беларуси, Израиле и многих других странах мира.

Ракеты безжалостно попадают в украинские дома, в квартиры, где живут дети. Недавно из-за обстрелов и взрывов едва не погиб еще один младенец. История украинской Мадонны, которая отдала бы жизнь за ребенка.