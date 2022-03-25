Розповіді

Пережив голодомор та газові камери, але не Путіна — історія Бориса Романченка

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 25 Березня 2022, 18:00
Пережив голодомор та газові камери, але не Путіна — історія Бориса Романченка
Фото: Telegram

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