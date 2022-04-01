Під час Другої світової звільнив Миколаїв і не збирається з нього тікати. 98-річний дідусь про теперішню війну

Він не евакуювався з Миколаєва і живе разом з містянами під обстрілами.

Дмитро Іванець, який звільнив від нацистів у Другу світову обласний центр, відмовився переїхати в безпечне місце. Попри вік 98 років і недугу, старенький налаштований рішуче.

Каже, що агресорів треба нищити. А рідний Миколаїв — боронити.

З першого дня повномасштабного вторгнення, місто обстрілюють нащадки його колишніх соратників.

Такого віроломства від росіян не очікував, каже — після звільнення рідного міста 28 березня 1944, працював будівельником та відновлював Миколаїв, який загарбники тоді зруйнували.

Ще один дідусь, про якого ми розповідали, пережив голодомор та концтабори, але не зміг пережити напад Путіна. Читай печальну історію Бориса Романченка.