Догорає модернізована школа: РФ обстріляла Авдіївку магнієвими снарядами

Росіяни продовжують цинічно та свідомо бити по цивільних об’єктах. Градами з магнієвими снарядами напередодні ворог знищив уже третю школу в Авдіївці, де не було жодного військового.

У школі розташовувався волонтерський штаб, куди щойно завезли гуманітарну допомогу, вкрай необхідну місцевим жителям. Все вигоріло вщент.

Загасити полум’я через щільні обстріли одразу не вдалося, а вранці гасити вже було нічого. Від школи залишилася лише їдальня, адже розташована вона в іншому корпусі будівлі. Місцеві розповідають, що школу нещодавно відремонтували.

Зараз також дивляться

Нині в Авдіївці з 30 тис. осіб залишилося трохи більш як три тисячі. Окупанти навмисно цілять по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури.

Мешканці Авдіївки кажуть, що сильно сподівалися на гуманітарну допомогу, яка згоріла, адже в місті майже не лишилося магазинів. Ворожі обстріли не припиняються, з початку повномасштабної війни з семи шкіл міста не вціліла жодна.

Від жорстоких обстрілів страждають і інші міста на Сході України. Раніше ми розповідали, яка ситуація у Харкові.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!