Чорний день для харків’ян. Наслідки обстрілу околиць міста та кількість загиблих

За минулу добу у Харкові та в області росіяни вбили 15 людей, серед жертв є діти. Ще щонайменше 16 мирних жителів зазнали поранень.

Ракетні удари по Харківщині

Напередодні вдень окупанти завдали кілька ударів Ураганами по житлових будинках та складах в обласному центрі.

У Дергачівській громаді в селі Безруки загинула восьмирічна дівчинка, яка гралася на подвір’ї, коли почався обстріл. Її маму тяжко поранено.

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А ввечері окупанти вдарили по Чугуєву. За даними міської ради, загинули шестеро цивільних, ще шестеро людей поранені.

Російська артилерія постійно б’є по прикордонних селах: Світличне, Калинове, Карасівка, Одноробівка, — каже голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Російські окупанти вдарили по околицях міста з реактивних систем залпового вогню.

В одному будинку жалоба — росіяни вбили 85-річну жінку. Снаряд прилетів, коли вона поралась на городі. Її донька плаче, що росіяни несуть тільки горе. Сама вона вижила дивом.

Коли прилітели снаряди, я впала на сходах, вдарилась головою та спиною. Сусідка кричала мені: “Тьотю Людо у вас дім горить!”

Пожежу гасили десятки сусідів.

Пожежа в Індустріальному районі

Також палають склади в Індустріальному районі. Армія РФ вдарила по них з Ураганів. Вогонь розповсюдився на 3000 кв. м. На місці знайшли тіла п’ятьох загиблих та 11 поранених.

Всі постраждалі — цивільні. З вогнем боролися понад дві години, — каже співробітник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підбиває страшні підсумки: тільки за день — 15 загиблих, 16 поранених, і додає: це тероризм з боку Кремля.

Кожна смерть дитини чи дорослого додає ще більшою мотивації нашим військовим гнати ворога за межі Харкова та області.

За час повномасштабної війни лише на Харківщині жертвами росіян стали 43 дитини, 130 — поранено. Серед дорослих загинуло 860 людей.

Раніше ми розповідали про небезпечні напрямки на 22 червня та актуальну карту бойових дій.

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