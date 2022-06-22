Черный день для харьковчан: последствия обстрела окрестностей города и количество погибших

За минувшие сутки в Харькове и области россияне убили 15 человек, среди жертв есть дети. Еще не менее 16 мирных жителей получили ранения.

Ракетные удары по Харьковской области

Накануне днем ​​оккупанты нанесли несколько ударов Ураганами по жилым домам и складам в областном центре.

В Дергачевском районе в селе Безруки погибла восьмилетняя девочка, игравшая во дворе, когда начался обстрел. Ее мама тяжело ранена.

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А вечером оккупанты ударили по Чугуеву. Согласно данным городского совета, погибли шесть гражданских, еще шесть человек ранены.

Российская артиллерия постоянно бьет по приграничным селам: Светличное, Калиново, Карасёвка, Одноробовка, — говорит председатель Золочевской общины Виктор Коваленко.

Российские оккупанты ударили по окрестностям города из реактивных систем залпового огня.

В одном из домов траур — россияне убили 85-летнюю женщину. Снаряд прилетел, когда она работала на огороде. Ее дочь плачет, что россияне несут только горе. Сама она выжила чудом.

Когда прилетели снаряды, я упала на лестнице, ударилась головой и спиной. Соседка кричала мне: “Тетя Люда, у вас дом горит!”

Пожар тушили десятки соседей.

Пожар в Индустриальном районе

Также горят склады в Индустриальном районе. Армия РФ ударила по ним из Ураганов. Огонь распространился на 3000 кв. м. На месте обнаружили тела пятерых погибших и 11 раненых.

Все пострадавшие гражданские. С огнем боролись более двух часов, — говорит сотрудник ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подводит страшные итоги: только за день — 15 погибших, 16 раненых, и продолжает: это терроризм со стороны Кремля.

Каждая смерть ребенка или взрослого прибавляет еще больше мотивации нашим военным гнать врага за пределы Харькова и области.

За время полномасштабной войны только в Харьковской области жертвами россиян стали 43 ребенка, 130 — ранены. Среди взрослых погибли 860 человек.

Ранее мы рассказывали об опасных направлениях на 22 июня и актуальной карте боевых действий.

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