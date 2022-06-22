Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 июня

В Украине существует бесчисленное количество рецептов борща, но на весь мир вряд ли найдется хотя бы один список рекомендаций, который помог бы надолго сохранить мир.

И все же украинские воины делают все возможное и без рекомендаций, чтобы выработать для нашей Родины свой рецепт победы.

А пока мирному населению следует не терять бдительность и слушать Генштаб ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 июня 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 22 июня 2022 года

На Северском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепилья, Рубежного и Старой Гнилицы.

Кроме того, захватчики применили РСЗО по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Богородичное, Большая Камышеваха, Грушуваха, Долина, Петровское, Завгородное, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Червоное, Довгенькое и Краснополье.

Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.

На Краматорском направлении враг обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецк, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.

На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк.

Читать по теме Неудача оккупантов на Бахмутском направлении — все о слабых позициях российской армии на фронте Российские войска несут потери на Бахмутском направлении Донбасса.

Враг оказывал огненное влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного.

Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинским воинам удалось отразить. Противник отошел.

Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

В направлении Тошковка – Подлесное враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горское.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Комышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья – Комышеваха. Удачи не было, отошел.

Штурм в направлении Высокого украинские воины успешно отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял территории вблизи Красногоровки, Гострого, Новоандреевки, Гуляйпольского и Новоселки.

Напомним, ранее страны-участницы Инициативы трех морей создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника. Читай, что такое Триморье и почему важно для нашей страны.