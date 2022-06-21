Новые горизонты для Украины! Что такое Триморье и почему это важно для нашей страны

Страны-участники Инициативы трех морей, известной как Триморье, создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника.

Об этом объявил президент Польши Анджей Дуда на саммите стран Триморья в понедельник в Риге, сообщает TVN 24.

Что такое Триморье

Инициатива трех морей (Триморье) — международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. Инициатива направлена ​​на создание регионального диалога по разным вопросам, касающимся стран-членов.

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Страны-участницы Триморья:

Австрия;

Хорватия;

Болгария;

Чехия;

Эстония;

Литва;

Латвия;

Польша;

Румыния;

Словакия;

Словения;

Венгрия.

— Мы решили создать особый новый тип партнерства с Инициативой трех морей, кроме стратегического партнерства, — партнерство посредством участия. Это новый тип партнерства, предназначенный не только для Украины.

Мы сегодня дали его Украине, но исходим из того, что такое же партнерство могут разделить и те страны, находящиеся в Центральной Европе и не являющиеся членами Евросоюза, но стремящиеся к нему присоединиться, — сказал Дуда.

Дуда подчеркнул, что все страны Триморья выступают за предоставление Украине официального статуса кандидата в ЕС.

Владимир Зеленский о кандидатстве в Триморье

Украина должна присоединиться к европейской Инициативе трех морей, чтобы усилить региональное сотрудничество в разных сферах, сказал Зеленский в ходе своего выступления на саммите.

— Именно государства Триморья — это наша связь со свободным миром. Поставки оружия для Украины, поставки топлива, транспортные потоки, зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, миграция людей — все это работает через территорию государств-участников этой инициативы, — сказал президент.

Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, Зеленский напомнил, что у Украины есть одни из крупнейших в регионе хранилища газа.

— Используя возможности интерконнекторов Польша — Словакия, Польша — Украина, мы можем удовлетворить потребности всех стран Триморья.

Наш экспорт электричества может стать нашим вкладом в энергобаланс ваших стран. И поможет вам стать независимыми от российского энергетического давления, — подчеркнул Зеленский.

В отличие от стратегического партнерства, связывающего страны Триморья с США, Британией или Европейской комиссией, новая форма партнерства адресована потенциальным странам-членам ЕС.

Украина уже выполняет реформы, чтобы стать членом европейской семьи. Ранее мы говорили, что изменится в Украине после получения кандидатства в ЕС.

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