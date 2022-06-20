Семь блоков реформ — какие изменения произойдут с Украиной после желанного кандидатства в ЕС

На следующей неделе перспектива членства Украины в ЕС должна быть утверждена юридически — за это будут голосовать в Европейском Совете. Свою рекомендацию уже предоставила Еврокомиссия. Кроме того, в ходе своего визита в Украину кандидатство поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

С начала полномасштабного вторжения России Украина уже прошла половину пути в ЕС. Брюссель поддержал нашу страну, заявив, что она может стать членом Евросоюза, и максимально ускорил все юридические процедуры.

Решения Еврокомиссии называют авансом, ведь украинцы платят своими жизнями за европейские ценности. Однако на законодательном уровне еще предстоит провести реформы. Сейчас речь идет о семи блоках.

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Наиболее актуален вопрос о внедрении судебной реформы — закон О Высшем совете правосудия.

— Изменения уже происходят, мы уже на пути выполнения рекомендаций. Большинство коррупционных мер на стадиях реализации, — говорит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Дальше Украина и ЕС будут заниматься вопросами интеграции во всех сферах экономики и политики. Европейский Союз уже начал помогать нашему государству экономически — убрал пошлины на украинские товары. Доступ к рынку ЕС поможет перекрыть военные потери, считает министр экономики Юлия Свириденко.

Такие изменения являются нормой внутри Союза, поэтому в Украине надеются, что этот режим не будет меняться. А также Евросоюз открывает стране-кандидату финансирование со своих структурных фондов.

Однако серьезные изменения возможны только после прекращения активных боевых действий.

Так что мы делаем все для нашей победы как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. Ранее Дмитрий Кулеба в своем интервью рассказывал, как Украина видит свою победу в войне.

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