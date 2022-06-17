На шаг ближе к ЕС! Еврокомиссия приняла рекомендацию предоставить Украине статус кандидата

Украина, так долго боровшаяся за право на равноценное развитие своей культуры в европейской среде, наконец-то увидела зеленый свет от Совета Европы. Еврокомиссия приняла рекомендацию предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС — об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина — это европейское государство, продемонстрировавшее устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств.
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина — это европейское государство, продемонстрировавшее устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств.
Unsplash
Андрей Ермак отмечает, что Украина в усиленном режиме должна задействовать все свои институции, чтобы как можно быстрее оказаться в Европейском Союзе.
Наша цель — сделать все максимально быстро. Работаем. Украина будет в ЕС!
Наша цель — сделать все максимально быстро. Работаем. Украина будет в ЕС!
Главное фото: Depositphotos
Напомним, ранее мы рассказывали о причинах необходимости вступления в ЕС — читай в нашем материале.
Напомним, у Вікон есть Telegram-канал. Подпишись, чтобы не пропустить важные новости.