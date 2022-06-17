На шаг ближе к ЕС! Еврокомиссия приняла рекомендацию предоставить Украине статус кандидата

Украина, так долго боровшаяся за право на равноценное развитие своей культуры в европейской среде, наконец-то увидела зеленый свет от Совета Европы. Еврокомиссия приняла рекомендацию предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС — об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина — это европейское государство, продемонстрировавшее устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств.

Также Еврокомиссия дает план действий, который нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.

Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF).

Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины.

Должен заработать антиолигархический закон.

Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством.

Необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы её внедрения.

Андрей Ермак отмечает, что Украина в усиленном режиме должна задействовать все свои институции, чтобы как можно быстрее оказаться в Европейском Союзе.

Наша цель — сделать все максимально быстро. Работаем. Украина будет в ЕС!

Главное фото: Depositphotos

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