Статус кандидата в ЕС: что значит и каковы его преимущества?

Война, которая длится в Украине уже почти три месяца, на самом деле всколыхнула весь мир. Более того, достаточно понимать, что именно полномасштабное вторжение России не только открыло глаза всему цивилизованному обществу планеты, но и ускорило многие процессы внутри нашего государства.

Об этом свидетельствует не только готовность зарубежных партнеров поставлять Украине оружие — мы услышали официальное заявление от влиятельных представителей Европы об их желании видеть Украину членом-партнером Европейского Союза.

Что это значит для каждого украинца и об особой процедуре вступления в ЕС для Украины, рассказываем дальше.

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Разберемся, что означает статус кандидата в ЕС:

Кандидат на членство в ЕС — статус для государства, стремящегося стать полноценным членом европейского межгосударственного объединения.

В ЕС действует единый рынок через стандартизированную систему законов, действующих во всех государствах-членах.

Также вступление в ЕС влияет на экономику государства: страны-члены формируют совместную торговлю и рынок сбыта. Также общей становится валюта — дополнительно вводится евро.

Европейский Союз является объединением такого типа, где государства-члены юридически остаются суверенными, но добровольно объединили свои суверенитеты для того, чтобы увеличить свою мощь и влияние в мире, которого ни одно из них не могло бы достичь наедине.

Такое сотрудничество и содружество государств действительно действуют в направлении развития каждого государства-члена ЕС. В самое сложное для Украины время страны ЕС выразили свою поддержку украинскому решению по вступлению в союз.

А как было в других странах?

Опыт других стран-членов Евросоюза является важным элементом для нашего с вами понимания того, что ждет Украину в дальнейшем и какие шаги мы должны предпринять, чтобы войти в союз равноправным членом и партнером для других государств.

Мы должны глубоко переосмыслить опыт той страны, которая может служить примером для подражания.

Хорватия

Хорватия стала членом ЕС девять лет назад, а сам процесс вступления в союз длился десять лет до статуса члена ЕС. Именно Хорватию ставят Украине в пример из-за схожести государственных процессов внутри каждой страны и войны с соседом. Хорваты добились не только членства в Евросоюзе, но и голоса в Совете Европы.

Хорватия вошла в ЕС после победы в войне с Сербией. Правда, тогда никто не хотел признавать тот факт, что интеграция произошла благодаря победе. Скорее наоборот: в сторону Хорватии летели обвинения в нарушении норм международного гуманитарного права (во время наступательных операций) и прав сербского национального меньшинства.

Результатом такой риторики мира стали отсрочки вступления Хорватии в ЕС, экономический кризис и коррупционные скандалы вокруг тогдашней верхушки власти. Из режима послевоенной изоляции страну удалось вывести новому руководству.

На фоне проводимых властями экономических и социальных реформ и стремительного развития туристического сектора, после прекращения боевых действий на Балканах Хорватии удалось добиться мощного роста экономики. В течение 2000-2003 годов, во время работы социал-демократического правительства, темпы роста ВВП Хорватии демонстрировали постоянную положительную динамику, достигнув в 2003 году рекордного — за весь период с 1998 года — показателя в 5,6%.

Несмотря на испытания послевоенного периода, страна стала членом Евросоюза 1 июля 2013 года.

Статус кандидата в ЕС

Мы привыкли слышать скептические прогнозы по поводу нашего членства в ЕС. Казалось, что от Европы нас отделяют световые годы.

Однако через четыре дня после полномасштабного нападения российских войск на Украину президент Владимир Зеленский подал заявку на членство в ЕС, а уже в марте начался процесс вступления Украины в Евросоюз.

Конечно, мы должны понимать, что никакого немедленного вступления не произойдет — Европа славится своими демократическими постулатами и их соблюдением. Такие заявления политиков можно отнести только к привычным политическим трюкам, чтобы подбодрить, поддержать население.

Но есть у Украины и привилегии.

Почему никто не может спрогнозировать, когда Украину примут в ЕС?

Не секрет, что все предыдущие годы представители стран ЕС, наши друзья, политики этих стран неоднократно уверяли украинцев в нашей неготовности вступить в союз. На это были причины, и сам ЕС был подорван многими кризисами последних лет.

В то время, когда Украина и её народ смело отстаивают именно европейские ценности, встал логичный вопрос: когда, если не сейчас?

Нас поддерживает общество. Речь идет не только о гражданах какой-либо страны — нас поддерживает все мировое сообщество. Доказательством тому стало даже резкое, неприсущее немцам изменение настроения и риторики по отношению к украинцам. Ни один политик европейской арены просто не сможет проголосовать против Украины — его не поймет собственный избиратель.

Сменили свою антиукраинскую политику и главы Венгрии и Чехии. Эти политики стали одними из первых, кто присоединился к инициативе ускоренной процедуры вступления страны в ЕС.

Понятно, что Украина даже руководствуясь опытом других стран не будет с этими странами на одном уровне. Мы уже перепрыгнули через ступеньку.

Что Украине дает ускоренная процедура?

Собственно здесь главная особенность украинско-европейского процесса. Мы не должны ждать 20 лет, пока нас примут. Значительную часть реформ, выполняемых государствами перед вступлением в ЕС, мы уже провели.

В Брюсселе уже обработали часть переданных Украиной документов и работу власти оценили высоко. На встрече лидеров стран-членов Евросоюза в июне Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС, — сообщает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

К тому же Россия ускорила этот процесс, хотя шла к противоположному: именно поэтому в ЕС говорят об ускоренном процессе для Украины, о быстром запуске переговоров и финансовой поддержке реформ. Украину уже признали членом европейской семьи — это важно для понимания контекста о том, как осторожна риторика стран-членов ЕС.

Ускоренный процесс не означает, что членом ЕС Украина станет уже в этом году. Нам следует просто работать на перспективу такого государственного преобразования. И конечно же, помнить о друзьях Украины, которые ускоряют и упрощают процесс вступления в Европейский Союз сейчас, в критическое для государства время.

Подробно о полном пути Украины в Европейский Союз читай в материале — что даст Украине членство в ЕС.