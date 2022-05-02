Путешествия и вдохновение

Статус кандидата в ЕС: что значит и каковы его преимущества?

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 02 мая 2022, 09:00
Вступление Украины в ЕС
Фото: Unsplash

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