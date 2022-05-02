Статус кандидата в ЄС: що означає та які його переваги?

Війна, що триває в Україні вже майже три місяці, насправді сколихнула увесь світ. Ба більше, досить розуміти те, що саме повномасштабне вторгнення Росії не лише відкрило очі усьому цивілізованому суспільству планети, а й пришвидшило багато процесів всередині нашої держави.

Про це свідчить не лише готовність закордонних партнерів постачати Україні зброю — ми почули офіційну заяву від найвпливовіших представників Європи про їхнє бажання бачити Україну членом-партнером Європейського Союзу.

Що це означає для кожного українця та про особливу процедуру вступу до ЄС для України, розповідаємо далі.

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Розберімось, що означає статус кандидата до ЄС:

Кандидат на членство в ЄС — статус для держави, яка прагне стати повноцінним членом європейського міждержавного об’єднання.

У ЄС діє єдиний ринок через стандартизовану систему законів, що діють у всіх державах-членкинях.

Також вступ до ЄС впливає на економіку держави: країни-членкині формують спільну торгівлю та ринок збуту. Також спільною стає валюта — додатково вводиться євро.

Європейський Союз є об’єднанням такого типу, де держави-члени юридично залишаються суверенними, але добровільно об’єднали свої суверенітети для того, щоб збільшити свою потужність та вплив у світі, якого жодна з них не могла б досягти наодинці.

Така співпраця та співдружність держав справді діє у напрямку розвитку кожної держави-членкині ЄС. У найскладніший для України час країни ЄС висловили свою підтримку щодо українського рішення по вступ до союзу.

А як було в інших країнах?

Досвід інших країн-членкинь Євросоюзу є важливим елементом для нашого з вами розуміння того, що чекає на Україну надалі та які кроки ми повинні зробити, аби увійти у союз рівноправним членом та партнером для інших держав.

Ми повинні глибоко переосмислити досвід тієї країни, яка може слугувати прикладом для наслідування.

Хорватія

Хорватія стала членом ЄС дев’ять років тому, а сам процес вступу до союзу тривав десять років до статусу члена ЄС. Саме Хорватію ставлять Україні в приклад через схожість державотворчих процесів усередині кожної із держав та війну із сусідом. Хорвати домоглися не лише членства у Євросоюзі, а й голосу у Раді Європи.

Хорватія увійшла до ЄС після того, як перемогла у війні Сербію. Щоправда, тоді ніхто не хотів визнавати той факт, що інтеграція відбулася завдяки перемозі. Радше навпаки: у сторону Хорватії летіли звинувачення у порушенні норм міжнародного гуманітарного права (під час наступальних операцій) та щодо прав сербської національної меншини.

Результатом такої риторики світу стало відтермінування вступу Хорватії до ЄС, економічна криза та корупційні скандали навколо тодішньої верхівки влади. З режиму післявоєнної ізоляції країну змогло вивести нове керівництво.

На тлі проведених владою економічних та соціальних реформ та стрімкого розвитку туристичного сектора після припинення усіх бойових дій на Балканах Хорватії вдалося досягти потужного зростання економіки. Протягом 2000-2003 років, під час роботи соціал-демократичного уряду, темпи зростання ВВП Хорватії демонстрували постійну позитивну динаміку, досягнувши у 2003 році рекордного — за весь період з 1998 року дотепер — показника в 5,6%.

Попри випробування післявоєнного періоду, країна таки стала членом Євросоюзу 1 липня 2013 року.

Статус кандидата в ЄС

Ми звикли чути скептичні прогнози щодо нашого членства в ЄС. Здавалося, що від Європи нас відділяють світлові роки.

Проте за чотири дні після повномасштабного нападу російських військ на Україну президент Володимир Зеленський подав заявку на членство в ЄС, а уже в березні розпочався процес вступу України до Євросоюзу.

Звісно, ми повинні розуміти, що жодного негайного вступу не відбудеться — Європа славиться своїми демократичними постулатами і їхнім дотриманням. Такі заяви політиків можна віднести лише до звичних політичних трюків, аби підбадьорити, підтримати населення.

Але є в України й привілеї.

Чому ніхто не може спрогнозувати, коли Україну приймуть до ЄС?

Не секрет, що всі попередні роки представники країн ЄС, наші друзі, політики цих країн неодноразово запевняли українців у нашій неготовності до вступу в союз. На це були причини, та й сам ЄС був підірваний багатьма кризами останніх років.

У час, коли Україна і її народ сміливо відстоюють саме європейські цінності, постало логічне запитання: коли, якщо не зараз?

Нас підтримує суспільство. Мова іде не лише про громадян якоїсь країни — нас підтримує уся світова спільнота. Доказом цього стала навіть різка, непритаманна німцям зміна настрою та риторики стосовно українців. Жоден політик європейської площини просто не зможе проголосувати проти України — його не зрозуміє власний виборець.

Змінили свою антиукраїнську політику і глави Угорщини та Чехії. Ці політики стали одними із перших, хто доєднався до ініціативи пришвидшеної процедури вступу країни до ЄС.

Зрозуміло, що Україна, навіть керуючись досвідом інших країн, не буде з цими країнами на одному рівні. Бо ми уже перестрибнули через сходинку.

Що Україні дає пришвидшена процедура?

Власне, тут головна особливість українсько-європейського процесу. Ми не повинні чекати 20 років, доки нам нададуть статус члена ЄС. Значну частину реформ, що виконують держави перед вступом до ЄС ми уже провели.

У Брюсселі вже обробили частину переданих Україною документів (опитувальника) і роботу влади держави оцінили високо. Тож, на зустрічі лідерів країн-членів Євросоюзу в червні Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС, — повідомляє віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

До того ж саме Росія прискорила цей процес, хоча йшла до супротивного: саме тому в ЄС говорять про пришвидшений процес для України, про швидкий запуск переговорів та фінансову підтримку реформ. Україну уже визнали членом європейської родини — це важливо для розуміння контексту про те, якою обережною є риторика країн-членкинь ЄС.

Прискорений процес — не означає, що членом ЄС Україна стане вже цьогоріч. Нам варто просто працювати на перспективу такого державного перетворення. І звісно ж, пам’ятати про друзів України, які всяко пришвидшують та спрощують процес вступу до Європейського Союзу зараз, у критичний для держави час.

Детально про повний шлях України до Європейського Союзу читай у матеріалі — що дасть Україні членство в ЄС.