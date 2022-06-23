Україна

Кроки до ЄС не такі примарні: які сім реформ Україна має здійснити до кінця року

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 23 Червня 2022, 17:27

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