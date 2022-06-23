Кроки до ЄС не такі примарні: які сім реформ Україна має здійснити до кінця року

Сьогодні, 23 червня, Європарламент погодив надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в ЄС.

У Брюсселі розуміють, що ми боремося не лише за власну країну, а й за свободу та цінності всієї Європи.

Кандидатство — велика відповідальність для нашої країни. Україна має здійснити низку реформ, і йдеться про сім обов’язкових кроків.

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Насамперед Євросоюз очікує від нашої держави більшого прогресу у судовій реформі та потужнішої боротьби з корупцією. Головний фокус — реальне верховенство права, адже як майбутній член Євроспільноти Україна має відповідати Копенгагенським критеріям.

— Наша країна має відповідати тим принципам, які сповідує Європейський Союз. Це має бути стала демократія. Сюди можемо віднести й свободу слова, й реформу судової системи тощо. Є також економічний блок — повинна бути стала ринкова економіка, — каже голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Є й інші формальні умови щодо боротьби з відмиванням коштів, дотримання авторського права та захисту нацменшин. Все це важливо, адже країна-кандидат має підтягнути своє законодавство до європейських норм.

У ЄС за рухом України ретельно стежитимуть: регулярно відвідуватимуть з інспекціями й перевірятимуть успіхи. Перша з них відбудеться наприкінці року. До того часу українська влада розраховує виконати усі рекомендації, адже вважає це реальним.

В Єврокомісії підрахували, що Україна вже запровадила 70% європейських правил, норм та стандартів.

А перед історичним самітом ЄС ратифікувала Стамбульську конвенцію та схвалила антикорупційну стратегію.

Які сім реформ має виконати Україна

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів (за стандартами FATF);

втілення антиолігархічного закону;

узгодження закону про ЗМІ з Директивою ЄС;

зміна законодавства про нацменшини.

Україна відкриває для себе горизонти та зміцнює зв’язки зі світом. Раніше ми розповідали, що таке Тримор’я та чому Ініціатива трьох морів важлива для нашої країни.

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