Кроки до ЄС не такі примарні: які сім реформ Україна має здійснити до кінця року

Сьогодні, 23 червня, Європарламент погодив надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в ЄС.
У Брюсселі розуміють, що ми боремося не лише за власну країну, а й за свободу та цінності всієї Європи.
Кандидатство — велика відповідальність для нашої країни. Україна має здійснити низку реформ, і йдеться про сім обов’язкових кроків.
Насамперед Євросоюз очікує від нашої держави більшого прогресу у судовій реформі та потужнішої боротьби з корупцією. Головний фокус — реальне верховенство права, адже як майбутній член Євроспільноти Україна має відповідати Копенгагенським критеріям.
— Наша країна має відповідати тим принципам, які сповідує Європейський Союз. Це має бути стала демократія. Сюди можемо віднести й свободу слова, й реформу судової системи тощо. Є також економічний блок — повинна бути стала ринкова економіка, — каже голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.
Є й інші формальні умови щодо боротьби з відмиванням коштів, дотримання авторського права та захисту нацменшин. Все це важливо, адже країна-кандидат має підтягнути своє законодавство до європейських норм.
У ЄС за рухом України ретельно стежитимуть: регулярно відвідуватимуть з інспекціями й перевірятимуть успіхи. Перша з них відбудеться наприкінці року. До того часу українська влада розраховує виконати усі рекомендації, адже вважає це реальним.
В Єврокомісії підрахували, що Україна вже запровадила 70% європейських правил, норм та стандартів.
В Єврокомісії підрахували, що Україна вже запровадила 70% європейських правил, норм та стандартів.
А перед історичним самітом ЄС ратифікувала Стамбульську конвенцію та схвалила антикорупційну стратегію.
Україна відкриває для себе горизонти та зміцнює зв’язки зі світом. Раніше ми розповідали, що таке Тримор’я та чому Ініціатива трьох морів важлива для нашої країни.
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