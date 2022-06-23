Украина

Шаги к ЕС не так уж нереальны: какие семь реформ Украина должна осуществить до конца года

Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV 23 июня 2022, 17:27

Больше видео
0:02:13
Наслідки обстрілу Миколаєва
Николаев безжалостно обстреливают россияне: что известно о состоянии города сейчас
0:12:49
Методами Гітлера і Сталіна — яка справжня мета фільтрації українців російськими загарбниками
Методами Гитлера и Сталина — настоящая цель фильтрации украинцев российскими захватчиками
0:04:28
Як Україна готується до нового опалювального сезону
Страшная зима близко? Как Украина готовится к новому отопительному сезону: мнения экспертов
0:11:52
Навчальний рік 2022 в Україні коли почнеться та закінчиться
Первый звонок будет 1 августа? Сергей Шкарлет о 2022–2023 учебном годе
Смотреть больше

Последние видео
0:02:13
Наслідки обстрілу Миколаєва

Николаев безжалостно обстреливают россияне: что известно о состоянии города сейчас
0:12:49
Методами Гітлера і Сталіна — яка справжня мета фільтрації українців російськими загарбниками
Методами Гитлера и Сталина — настоящая цель фильтрации украинцев российскими захватчиками
0:04:31
Які сім реформ має виконати Україна на шляху жо ЄС
Шаги к ЕС не так уж нереальны: какие семь реформ Украина должна осуществить до конца года
0:04:28
Як Україна готується до нового опалювального сезону
Страшная зима близко? Как Украина готовится к новому отопительному сезону: мнения экспертов
Україна стала кандидатом в ЄС
Дождались! Европарламент согласовал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС — что это значит и почему это исторический перелом для Европы
0:04:17
газова конфорка фото
Газ — энергетическое оружие Кремля. Европейцы будут вынуждены зимой затянуть пояса и экономить?
0:11:52
Навчальний рік 2022 в Україні коли почнеться та закінчиться
Первый звонок будет 1 августа? Сергей Шкарлет о 2022–2023 учебном годе
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 23 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июня
0:03:34
Литва припинила постачання санкційних товарів до Калінінграда
Калининград в “блокаде”: как Россия угрожает войной Литве и что на самом деле произошло
0:02:57
Перехваченные разговоры
Их оставили на десерт для ВСУ — это констатируют сами оккупанты! Новая порция перехваченных разговоров российских военных
Больше видео
Методами Гітлера і Сталіна — яка справжня мета фільтрації українців російськими загарбниками
Читать дальше
Методами Гитлера и Сталина — настоящая цель фильтрации украинцев российскими захватчиками
Як Україна готується до нового опалювального сезону
Читать дальше
Страшная зима близко? Как Украина готовится к новому отопительному сезону: мнения экспертов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь