Шаги к ЕС не так уж нереальны: какие семь реформ Украина должна осуществить до конца года

Сегодня, 23 июня, Европарламент согласовал предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС.
В Брюсселе понимают, что мы боремся не только за свою страну, но и за свободу и ценности всей Европы.
Кандидатство — большая ответственность для нашей страны. Украина должна осуществить ряд реформ, и речь идет о семи обязательных шагах.
Прежде всего Евросоюз ожидает от нашего государства большего прогресса в судебной реформе и более мощной борьбы с коррупцией. Главный фокус — реальное верховенство права, ведь как будущий член Евросообщества Украина должна отвечать Копенгагенским критериям.
— Наша страна должна соответствовать принципам, которые соблюдает Европейский Союз. Это должна быть устойчивая демократия. Сюда можем отнести и свободу слова, и реформу судебной системы. Есть также экономический блок — должна быть устойчивая рыночная экономика, — говорит председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.
Есть и другие формальные условия касательно борьбы с отмыванием средств, соблюдения авторского права и защиты нацменьшинств. Все это важно, ведь страна-кандидат должна подтянуть свое законодательство до уровня европейских норм.
В ЕС за движением Украины будут тщательно следить: регулярно будут посещать с инспекциями и проверять успехи. Первая из них состоится в конце года. К тому времени украинские власти рассчитывают выполнить все рекомендации, ведь считают это реальным.
В Еврокомиссии подсчитали, что Украина уже внедрила 70% европейских правил, норм и стандартов.
В Еврокомиссии подсчитали, что Украина уже внедрила 70% европейских правил, норм и стандартов.
А перед историческим саммитом ЕС ратифицировала Стамбульскую конвенцию и приняла антикоррупционную стратегию.
Украина открывает для себя горизонты и укрепляет связи с миром. Ранее мы рассказывали, что такое Триморье и почему Инициатива трех морей важна для нашей страны.
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