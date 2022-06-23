Шаги к ЕС не так уж нереальны: какие семь реформ Украина должна осуществить до конца года

Сегодня, 23 июня, Европарламент согласовал предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС.

В Брюсселе понимают, что мы боремся не только за свою страну, но и за свободу и ценности всей Европы.

Кандидатство — большая ответственность для нашей страны. Украина должна осуществить ряд реформ, и речь идет о семи обязательных шагах.

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Прежде всего Евросоюз ожидает от нашего государства большего прогресса в судебной реформе и более мощной борьбы с коррупцией. Главный фокус — реальное верховенство права, ведь как будущий член Евросообщества Украина должна отвечать Копенгагенским критериям.

— Наша страна должна соответствовать принципам, которые соблюдает Европейский Союз. Это должна быть устойчивая демократия. Сюда можем отнести и свободу слова, и реформу судебной системы. Есть также экономический блок — должна быть устойчивая рыночная экономика, — говорит председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Есть и другие формальные условия касательно борьбы с отмыванием средств, соблюдения авторского права и защиты нацменьшинств. Все это важно, ведь страна-кандидат должна подтянуть свое законодательство до уровня европейских норм.

В ЕС за движением Украины будут тщательно следить: регулярно будут посещать с инспекциями и проверять успехи. Первая из них состоится в конце года. К тому времени украинские власти рассчитывают выполнить все рекомендации, ведь считают это реальным.

В Еврокомиссии подсчитали, что Украина уже внедрила 70% европейских правил, норм и стандартов.

А перед историческим саммитом ЕС ратифицировала Стамбульскую конвенцию и приняла антикоррупционную стратегию.

Какие семь реформ должна выполнить Украина

реформа Конституционного суда;

продолжение судебной реформы;

антикоррупция, включая назначение руководителя САП;

борьба с отмыванием денежных средств (по стандартам FATF);

воплощение антиолигархического закона;

согласование закона о СМИ с Директивой ЕС;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Украина открывает для себя горизонты и укрепляет связи с миром. Ранее мы рассказывали, что такое Триморье и почему Инициатива трех морей важна для нашей страны.

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