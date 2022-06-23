Дождались! Европарламент согласовал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС — что это значит и почему это исторический перелом для Европы

Украина начала свой путь в Европейский Союз уже давно. В 2013 году на Майдане Независимости мы доказали всему миру, что не будем терпеть марионеток Кремля, а сейчас уже четыре месяца ценой тысяч невинных жизней защищаем европейские ценности.

И вот, наконец, день Х настал — Европарламент согласовал предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС.

Читай дальше, что это даст нашему государству, почему это важно, а также к каким изменениям нужно готовиться.

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Чем важен статус кандидата

Статус кандидата на членство в ЕС — необходимая предпосылка для полноценного вступления государства в европейское межгосударственное объединение.

Поскольку в ЕС действует стандартизированная система законов и общая валюта (евро), Украине нужно время для гармонизации внутренних политических и экономических процессов в соответствии с европейскими.

Этот процесс мы начали еще в 2014 году, но теперь наша страна получит четкую “дорожную карту” реформ, которые предстоит провести в ближайшее время.

Во время полномасштабной войны России против Украины это мощный политический сигнал поддержки нашей независимости. А еще, конечно, публичная пощечина Путину, цель которого убить не то, что суверенитет Украины, а демократию на всем континенте.

Обеспечение евроинтеграции Украины, Республики Молдова и Грузии на встрече Европейского совета является ключом создания крепкого щита вокруг наших собственных ценностей.

Речь идет о нашей способности проектировать безопасность и стабильность в соседних странах. Времени на колебания не остается, — написал президент Румынии Клаус Йоханнис в своем Twitter.

Securing the ???????? integration of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia at next week’s #EUCO is key in building a strong & lasting shield around our own values. It is about our capacity to project security & stability in our neighbourhood. There is no time left for hesitancy. pic.twitter.com/0J3oacWVwv — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Украина исторически принадлежит к европейской семье и находится в самом центре Европы. Наше объединение с ЕС усилит как политическую, так и экономическую роль и мощь союза демократических стран.

Сейчас потребность в этом особенно остро ощутили даже в тех государствах, которые раньше были скептически настроены по поводу европейского будущего Украины.

Сегодня мы приехали в Киев с четким сообщением: Украина принадлежит к европейской семье. Германия хочет положительного решения в пользу Украины как страны-кандидата.

Об этом сказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи с Зеленским 16 июня.

Wir sind heute mit einer klaren Botschaft nach #Kiew gekommen: Die #Ukraine gehört zur europäischen Familie. Deutschland will eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine als #EU-Beitrittskandidat.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/HhhK0KTGfG — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

И хотя понятно, что статус кандидата — это не конечная остановка, а только начало пути, для Украины это исторический момент, который раз и навсегда прекратит вечные споры и неопределенность касательно будущего.

Статус Украины как кандидата на членство в ЕС проведет границу под десятилетиями неопределенности и высечет на камне: Украина — это Европа, а не часть “русского мира”, — считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, российская пропаганда строит свои лживые нарративы на том, якобы Украина не нужна Европе, а значит, ЕС быстро устанет от войны и покинет нас один на один с врагом. Но нет.

Наша победа станет настоящим праздником торжества высоких человеческих ценностей над средневековым варварством РФ. Сила Европы в объединении, а статус кандидата — еще одно подтверждение этому.

На практике Украина получит ускоренный процесс переговоров по вступлению в ЕС и финансовую поддержку реформ.

Что ждет Украину

Теперь нас ждут семь блоков важных реформ:

реформа Конституционного суда;

продолжение судебной реформы;

антикоррупция, включая назначение руководителя САП;

борьба с отмыванием денежных средств (по стандартам FATF);

воплощение антиолигархического закона;

согласование закона о СМИ согласно Директиве ЕС;

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Ранее мы подробнее описали, какие требования предъявляет Европа для вступления Украины в ЕС.

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