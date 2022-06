Дождались! Европарламент согласовал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС — что это значит и почему это исторический перелом для Европы

Украина начала свой путь в Европейский Союз уже давно. В 2013 году на Майдане Независимости мы доказали всему миру, что не будем терпеть марионеток Кремля, а сейчас уже четыре месяца ценой тысяч невинных жизней защищаем европейские ценности.

И вот, наконец, день Х настал — Европарламент согласовал предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в ЕС.

Читай дальше, что это даст нашему государству, почему это важно, а также к каким изменениям нужно готовиться.

Статус кандидата на членство в ЕС — необходимая предпосылка для полноценного вступления государства в европейское межгосударственное объединение.

Поскольку в ЕС действует стандартизированная система законов и общая валюта (евро), Украине нужно время для гармонизации внутренних политических и экономических процессов в соответствии с европейскими.

Этот процесс мы начали еще в 2014 году, но теперь наша страна получит четкую “дорожную карту” реформ, которые предстоит провести в ближайшее время.

Во время полномасштабной войны России против Украины это мощный политический сигнал поддержки нашей независимости. А еще, конечно, публичная пощечина Путину, цель которого убить не то, что суверенитет Украины, а демократию на всем континенте.

Речь идет о нашей способности проектировать безопасность и стабильность в соседних странах. Времени на колебания не остается, — написал президент Румынии Клаус Йоханнис в своем Twitter.

