Украинцы на передовой, но не в одиночку — итоги встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом

Сегодня, 16 июня, в Украину прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

И хотя визит начался с воздушной тревоги на столичном вокзале, у делегации была насыщенная программа: поездка в разрушенный рашистами Ирпень, разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и совместная пресс-конференция.

Мы собрали основные итоги по встрече лидеров пяти стран.

Европейские политики еще раз наглядно убедились в том, что на самом деле происходит в Украине, посетив разоренное россиянами сердце Киевской области — Ирпень.

Макрон высоко оценил героизм украинцев в борьбе с российским варварством и заверил, что Франция будет способствовать победе Украины в этой войне.

Я упорно снова призываю всех российских преступников привлечь к ответственности перед международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает, — отметил Йоханнис.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC