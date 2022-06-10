День Х приближается: когда ЕС примет окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата

На этой неделе в Европарламенте и Еврокомиссии обсуждают предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, эффективность процесса введения санкций европейским сообществом, а также кражу Россией украинского зерна.

Дадут ли Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Призывы предоставить нашему государству кандидатский статус звучат все чаще и отчетливее. С этим согласны европейские политики, которые своими глазами видели ужасающие последствия российской оккупации.

Заключение Еврокомиссии касательно кандидатского статуса Украины в ЕС будет готово к 17 июня. Окончательное решение ожидается на саммите ЕС, который состоится 23–24 июня.

Лидеры фракций Европарламента выступили с общим заявлением и призвали саммит предоставить Украине статус кандидата. Так же рекомендовал и Европарламент — соответствующую резолюцию приняли на пленарном заседании в Страсбурге.

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Упоминаются также “европейские стремления Молдовы и Грузии”, однако четкой рекомендации предоставить им статус кандидата нет.

Между тем, для Украины Европарламент в резолюции рекомендует еще и “без промедлений предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями”.

Евросоюз уже использовал этот инструмент, чтобы предоставить нашей стране 2 млрд евро на закупку оружия.

Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование в соответствии с потребностями, выраженными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины.

Об этом сказал председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер.

Отмена права вето для решений по санкциям против РФ

Европарламент также принял резолюцию с призывом к Европейскому совету отменить право вето при принятии решений касательно санкций против России.

Предлагают отказаться от принципа единодушия во время голосований по санкциям и в чрезвычайных ситуациях в пользу квалифицированного большинства голосов.

Это должно повысить дееспособность ЕС, говорят авторы инициативы и напоминают о недавних кризисах в принятии решений. Конкретные примеры не приводят, но всем известно, что больше всего правом вето в последнее время злоупотребляет Венгрия.

Читать по теме Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС Читай, какую резолюцию касательно Украины принял Европарламент на заседании 8 июня.

Евросоюз против ворованного украинского зерна

Также Евросоюз призывает страны мира не покупать украденное россиянами украинское зерно, чтобы не становиться соучастниками преступлений России. Позицию ЕС выразил спикер Еврокомиссии Петер Стано. Он призвал тщательно выяснять происхождение зерна, прежде чем его закупать.

Евросоюз просит всех партнеров не покупать ничего, что награблено россиянами в Украине, в частности, призываем выяснять происхождение зерна.

Мы знаем, что Москва пытается экспортировать награбленное в Украине зерно в другие страны. И мы всеми доступными нам средствами стараемся это предотвратить, — сказал спикер Еврокомиссии.

Он также сообщил, что Россия пыталась продать партию краденого зерна Египту, но тот отказался. К началу июня Россия уже украла на оккупированных ею территориях Украины не менее 500 тыс. тонн пшеницы на сумму $100 млн.

Евросоюз сейчас работает над созданием сухопутных маршрутов для ускоренного вывоза зерна из Украины через Польшу, Словакию и Румынию.

На днях страны-члены ООН собрались в Нью-Йорке. Смотри, о чем шла речь на заседании Совбеза ООН.

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