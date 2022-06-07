Мир

Путин создал мировой продовольственный кризис: о чем шла речь на заседании Совбеза ООН

Ярослава Марущенко 07 июня 2022, 23:00

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