Путин создал мировой продовольственный кризис: о чем шла речь на заседании Совбеза ООН

Откровенные обвинения России в войне в Украине и бегство российского постпреда Небензи. В Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН, где рассматривали вопросы сексуального насилия и торговли людьми во время российской агрессии в Украине.

Украинский постпред Сергей Кислица заявил, что любая уступка агрессору станет путем новой войны.

Прамилла Паттен, которая исследует сексуальное насилие во время конфликтов, говорит, что любые его формы нельзя простить, оправдать или амнистировать. Число сообщений о сексуальных преступлениях постоянно растет.

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Однако это все еще верхушка айсберга, не показывающая всю трагедию войны, которую развязала РФ.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель вспомнил свое путешествие в разрушенную российскими войсками Бородянку и заявил, что уверен в том, что виновных в зверствах в Украине накажут.

Российские вооруженные силы используют сексуальное насилие как орудие войны. Это преступления против человечности. Позорные действия в позорной войне.

Также Шарль Мишель уверен, что только Россия ответственна за мировой продовольственный кризис. Он видел в Одессе, как миллионы тонн зерна и пшеницы заблокированы в морских контейнерах, потому что российские корабли стоят в Черном море.

Глава Европейского Совета говорит, что Кремль использует поставки продовольствия как невидимые ракеты против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются миром и подталкивают к продовольственному кризису, бедности и дестабилизации всего региона.

Только Россия ответственна за этот продовольственный кризис, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации.

Российский постпред Василий Небензя во время речи председателя Европейского Совета Шарля Мишеля просто сбежал из зала.

Однако убежать так же от ответственности ни российским представителям и военным, ни самой стране-агрессору не удастся. С 7 июня в Украине приступят к работе комиссары ООН, которые будут расследовать военные преступления. Миссия продлится до 16 июня.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, какая расплата ждет российских военных преступников.